虛擬銀行｜8虛銀上半年全見紅 有間吸金77億！

本港8間虛擬銀行已公布上半年財務表現，全部仍處虧損階段，其中mox銀行虧損最多涉資3.3億元，而虧損增幅最大為匯立銀行涉1倍，期內虧損達2.27億元，經營支出全錄增長，至於最大規模為眾安銀行，客戶存款達77億元。云云虛銀中，當中5間仍錄得淨利息支出，首間試業的虛擬銀行眾安銀行淨利息收入最多涉資3,472萬元，按年飆2.7倍。早前有分析指，虛擬銀行或需時2至3年才可以轉虧為盈。

由中國平安保險(2318)投資的平安壹帳通銀行，今年上半年虧損1.169億元，去年同期為9,393萬元，期內淨利息收入增1.3倍，至686.4萬元，總支出1.22億元，多24%，而預期信用損失支出飆升至156萬元，去年同期為1.5萬元。期內客戶儲蓄存款逾5億元，升4.3%。

螞蟻集團旗下的螞蟻銀行上半年蝕1.19億元，去年同期虧損6,368萬元，惟未錄淨利息收入，錄淨支出約232.8萬元，及錄減值準備淨回撥約111萬元。成本及支出共1.19億元，大增近九成。

至於由小米集團(1810)及尚乘集團攜手成立的天星銀行上半年蝕1.23億元，去年同期虧損9,170萬元，期內錄淨利息收入1,268.8萬元，多逾兩成，投資淨利潤及其他收入102萬元，飆升9倍。另外，營業支出1.23億元，揚21.5%，減值損失漲41.2倍，至1,340萬元。截至今年6月底止，客戶存款共21.99億元，漲近四成。

匯立蝕額擴大1倍

股東包括騰訊控股(700)、港交所(388)等的富融銀行上半年虧損擴大至1.82億元，錄淨利息支出805萬元，去年同期錄收入161.8萬元。淨手續費及佣金開支漲至162萬元，去年同期為15.5萬元，經營支出飆升36%，至1.75億元，客戶存款17.37億元，多4.3倍。

另外，匯立銀行期內虧損擴大1倍，至2.27億元，去年同期蝕1.13億元，錄淨利息支出439.6萬元，去年錄收入212.9萬元，經營支出亦增94%至2.2億元，預期信用損失變動為79.2萬元，客戶存款20.7億元，多87.3%。

成為首間試業的虛擬銀行眾安銀行，其股東為眾安在綫(6060)，而上半年虧損2.52 億元，虧損按年擴大99.8%。期內淨利息收入3,472萬元，飆2.7倍，同時錄淨服務費及佣金收入2,308萬元，去年同期僅5.5萬元，管理費用達3億元，增逾1.2倍。客戶存款已超過77億元，揚28%，客的貸款亦有13.5億元，多1倍。

至於中銀香港(2388)及、京東集團(9618)及與怡和集團為股東的Livi銀行上半年蝕逾3億元，去年同期虧損1.84億元，錄淨利息支出190.7萬元，去年同期收入1,088.5萬元，總經營支出3.08億元，多57%。客戶存款9.2億元，升1.8倍，客戶貸款涉約647萬元。預期信用損失支出約57.7萬元。

mox中期虧損3.3億最高

渣打銀行等為投資者的mox，中期虧損3.3億元，去年同期蝕1.73億元，淨利息支出約1,405萬元，淨費用支出約522.1萬元，經營支出約3.1億元，漲72%，錄信貸減值139萬元。截至今年6月底客戶存款約53.9億元，升3.8%。