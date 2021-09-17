虛擬銀行｜livi bank夥HOME+ 推網購優惠

虛擬銀行livi bank與網購平台HOME+合作，推出迎新等優惠獎賞，選購最新旗艦手機，獨家優惠高達1,150元。livi bank旗下livi PayLater設有自動分期功能及靈活還款期，可揀3至36個月，自行決定還款方式及時間。

livi PayLater適用於任何金額介乎100元至獲批核信用額的簽帳；每1,000元消費最低只收2元手續費，無隱藏收費。

而由本月23日起至11月30日，新客戶使用HOME+邀請碼「homeplus#2021」，成功開立liviSave帳戶，即可獲贈合共350元的HOME+電子優惠劵迎新獎賞；於HOME+網購平台使用livi PayLater Mastercard簽帳，可獲最多8%現金回贈，另外購物滿5,500元，更可享額外最多300元現金回贈；於HOME+使用livi PayLater Mastercard單次消費滿5,500元，首12個月分期可免手續費。