虛銀動態｜天星銀行推高息活期存款優惠吸客

虛擬銀行天星銀行airstar推出全新優惠，客戶由即日起成功開立戶口，於開戶首三個月的首2萬元活期存款，可享5%年利率。優惠只適用於首2萬元，客戶於開戶日起3個月(95天)內享有「利率不變保證」。推廣期後，客戶可享之利率將按屆時天星銀行手機App內顯示之港元儲蓄存款年利率為準。

此外，該行特別為貸款客戶提供60日免息免供，由即日起至今年10月31日期間，只要於成功申請及提取任何金額的貸款一筆清或10萬元或以下之私人貸款，即可享有60日免息免供優惠。如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，客戶不用支付任何利息而只需償還貸款的本金。

搵陳蕾、郭偉亮、MC張天賦拍音樂劇鼓勵追夢

行政總裁姚文松表示，天星銀行airstar一直致力以金融科技為客戶帶來星級銀行服務，最新特意邀請叱咤樂壇女歌手銀獎及唱作人銅獎陳蕾(Panther)、資深音樂人郭偉亮(Eric Kwok) 以及《全民造星II》亞軍MC張天賦拍攝全新音樂劇場，希望透過全新的音樂劇場及電視廣告鼓勵所有在追夢的人。

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