虛銀動態｜開業一周年！天星銀行目標今年貸款規模倍增

虛擬銀行天星銀行(airstar)開業一周年，該行行政總裁姚文松在網上會議表示，表示，今年5月底與去年6月底相比，存款量及貸款資產分別大幅增長近5倍及近13倍；開戶累計申請量與去年6月底比較上揚近10倍，客戶年齡層由18歲至60歲以上用戶，當中以30至39歲的客群最多，佔35%；其次為20至29歲，佔24%。截至今年5月底，總貸款累計申請數字較去年6月底上升超過100倍。當中，專門為客戶節省高息卡數的貸款一筆清服務更深受客戶歡迎，估計為客戶節省總共2,600萬港元利息。他期望今年下旬加速貸款業務發展，貸款規模按年增長逾一倍。

至於該行於今年4月推出外匯服務，在短短一個多月內，交易額已達港幣八位數字，當中最多交易為以港元買入人民幣。姚文松指，來年希望可以繼續優化目前產品體驗及計劃擴展人手，同時加入新的產品服務，包括二維碼消費、財富管理服務，以及拓展外匯貨幣種類，惟他指需考慮部分幣種負利率及客戶將如何使用外幣等問題。此外，airstar於上個月推出中小企銀行戶口服務沙盒公開試業，目前已接近100個客戶的目標，同時正在努力籌備推出全新的中小企貸款服務。

推3優惠慶祝開業一周年

另外，該行為開業一周年推出3項優惠，包括即日起至7月16日期間，客戶只要將港幣或美元兌換成人民幣滿指定金額，即可獲贈年利率10厘人民幣定期存款升息券。由即日起至7月31日期間，私人貸款最低利率由APR 1.85%大幅減至APR 0.99%，減幅近多達一半，且申請無須手續費。另即日起至本月18日期間，成功申請及提取貸款一筆清達指定金及期數，即可免費獲贈Rosewood Hong Kong海景住宿兩日一夜Staycation。