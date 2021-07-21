虛銀動態｜首24個月還息不還本！天星銀行推中小企貸款

虛擬銀行天星銀行airstar公布，推出第二階段沙盒測試「中小企鬆一鬆貸款」，將接受150名提取貸款之客戶。

天星銀行airstar行政總裁姚文松表示，該行深明資金流暢運轉對中小企而言至關重要，希望透過推出中小企鬆一鬆貸款，利用金融科技簡化借貸程序，與中小企肩並肩，加快審批進度助他們全力拓展業務。客戶於網上申請貸款，貸款批核最快於三個工作天內便可完成，及豁免手續費。

他指，中小企最需要銀行為他們解決現金流問題，尤其在業務拓展階段，減低開支、增加現金作投資最為重要，該貸款產品主要助中小企減輕還款負擔，只要將現有分期貸款轉至該行，即可獲24個月還息不還本，以減低每月開支。至於貸款額最高可相等於舊有貸款額兩倍，上限為600萬元(以較低者為準)，當中包括提取額外現金部分。客戶只需準時繳付首三個月還款並符合相關條款，便可於第四個月獲取首三個月已付利息的全數回贈。另外，亦可同時享有與貸款年利率掛鈎的活期存款利率，上限為貸款餘額之25%。