虛銀動態｜airstar增智能分析 助貸款慳息

虛擬銀行天星銀行(airstar)推出貸款一筆清新增「智能化分析」功能，自動按客戶還款能力，即時建議慳息方案。該行去年推出「貸款一筆清」服務，已為客戶節省全期利息金額近1億元。

過往一年「貸款一筆清」客戶中近八成人有信用卡欠款。市場上結餘轉戶方案在批核時一般都欠透明度，沒有向客戶作詳細方案分析，令客戶難以理解以銀行貸款清還卡數的好處，而且批核一般較長。該行行政總裁姚文松指，利用金融科技扭轉傳統清卡數貸款模式，為客戶提供即時還款分析，讓客戶更易理解卡數，以及貸款還款情況及清還方案的好處，同時省卻客戶到分行申請、會面及等待信貸評估時間，為客戶提供更快、更低息的一筆清方案。至於引入的「智能化分析」功能，將運用金融科技實時查閱申請人信貸報告，然後就客戶最新卡數及貸款狀況進行即時分析，了解每項貸款利息及還款開支，再按其收入及還款能力，建議一個最能夠節省利息開支及適合還款能力的清還方案，以減省不必要利息開支及減輕還款負擔。

另外，該行同時推出「60日免息免供」優惠，在推廣期內成功申請及提取貸款一筆清及於申請頁面選擇參加有關優惠，可獲最多60日免息免供。