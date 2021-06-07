虛銀動態｜WeLab Bank冀年底客戶達20萬

虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)宣布，總客戶人數突破10萬，期望年底前將客戶人數倍增至20萬。為回饋客戶，該行決定推出「十萬回贈大行動」，抽選十名幸運客戶，尊享合共10萬元消費回贈。此外，同步上調GoSave定期存款年利率，3個月定存年息最高為1厘，成為全港其中一個最高存款利率和彈性的定期存款產品。

由本月15日起一連四天，將隨機抽選10名合資格客戶。中獎名額每日遞增，未能中獎者將自動撥入翌日抽獎。幸運獲抽中的客戶使用WeLab Debit Card消費，即每人可獲最多1萬元消費回贈。優惠更可與其他消費回贈及獎賞計劃同時使用。

按年增長5倍

WeLab Bank行政總裁李家達表示，期望客戶人數於今年底前能倍增至20萬，按年增長5倍。期望向更多客戶提供全面和智能化的數碼銀行體驗，繼續貫徹普惠金融理念，將全方位的銀行服務帶給客戶。