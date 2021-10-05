蝕沽恒大之後｜華置溢價38%提私有化 明復牌

上周三起停牌的華人置業(127)公布私有化計劃！華置公布，大股東、劉鑾雄妻子陳凱韻(甘比)提出以每股4元私有化華置，較停牌前報2.9元溢價37.9%，總代價約19.08億元，擬以其內部現金資源籌措所需現金。華置將於明日復牌。

甘比目前持有華置37.91%，連同其子女合共37.08%的持股，甘比及一致行動人士持股共74.99%，而涉及私有化計劃的股份總數約為4.769億股或25.01%，當中包括劉鑾雄及甘比親人合共持有的6,853.58萬股或3.6%。

華置表示，相信集團經營續受新冠肺炎疫情影響一段時間，而且在中國恒大集團(3333)及佳兆業(1638)擁有重大投資，但該等證券價格今年大幅下跌，目前仍持有恒大4.39%，令集團百上加斤。華置指，雖然長遠而言對核心業務仍持審慎樂觀態度，但鑒於財務狀況出現重大不利變動，集團於可見將來的前景並不明朗且舉步維艱，可能會對股價產生不利影響，私有化建議給予股東機會，以高於現行市價的價格退出，並悉數換取現金。

受累恒大投資損手，華置股價近月持續走弱，今年3月至8月連跌6個月，拖累全年瀉23.2%。