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融創服務斥資18億元人民幣　購母企商業管理公司
1 小時前
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融創服務融創中國融樂時代
融創服務斥資18億元人民幣　購母企商業管理公司
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融創服務斥18億元人民幣，購母企融創中國旗下商業管理公司。（資料圖片）

融創服務（1516）公布計劃向母公司融創中國（1918）手上，收購融創文旅集團商業運營板塊的運營管理公司「融樂時代（海南）商業管理」，作價為18億元（人民幣，下同）。 融創服務指，收購有關公司將有助於物業管理業務與商業管理業務的協同發展，亦提供更全面、高品質的服務，從而提升集團的市場地位。

融創服務今早高開近4%，報14.62元，截至中午12時10分，倒跌1.42%，報13.86元；融創中國則升1.16%，報13.9元。

融創：承諾目標集團於2022年純利不低於1.4億元

目標公司融樂時代（海南）商業管理在管項目有21個，在管建築面積約為305萬平方米，該公司主要從事商業項目的研策服務、開業籌備服務、招商代理服務及運營管理服務。

融創承諾，目標集團於2022年純利不低於1.4億元。另外，自交割日起，除非雙方另有約定，否則融創集團自持的所 有商業類項目均優先交由目標集團進行運營管理，融創集團不再從事商業類項目的運營管理業務。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/融創服務斥資18億元人幣　購母企商業管理公司-292019
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