融創澄清：網傳向政府求助信 實為內部匯報腹稿 股價即急升超過一成

昨日網傳內房融創中國（1918）紹興公司向政府求助，觸發股價大跌9%，今早公司發聲明表示內地項目建設經營正常，並無向紹興政府提交網傳報告。截至上午11點，融創股價飆升16.2%，報15.06元。

澄清求助信為口頭匯報腹稿 融創：造成誤導深表歉意

公司指出，整個事件的起因是紹興公司負責人獲悉，9月24日上午紹興市相關領導，將督查黃酒小鎮項目安全生產工作，故想借機就解決公司在紹興項目已售房源的網簽問題，並尋求支持，因而初步整理了相關文字內容，作為向政府口頭匯報腹稿。

但在9月24日上午9時，因操作失誤，發至了紹興本地一個房產交流群，造成信息外泄。公司又指出從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告，就此事件對公眾造成的誤導深表歉意。

5年來開發8專案 累計銷售282億元人民幣

公司又表示，融創自2016年9月進入紹興以來，相繼開發了8個精品專案，累計銷售282億元（人民幣‧下同），2021年截止到9月26日銷售已達88億元，在紹興市場贏得了非常良好的客戶口碑。基於紹興優越的營商環境和健康平穩的市場，於2020年底投資了大型綜合文旅項目黃酒小鎮。

另外，公司公布，截至9月27日，已在公開市場回購部分於2024年2月到期的優先票據，回購本金為3,360萬美元（約2.62億港元）。公司將根據2024年2月票據的條款及契約，註銷已回購的票據。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)