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螞蟻集團註冊資本增加至350億元人幣　幅度達47%　發言人：為後續發展預留更大空間
2021-10-11
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螞蟻集團註冊資本阿里巴巴整改金融科技網絡借貸
螞蟻集團註冊資本增加至350億元人幣　幅度達47%　發言人：為後續發展預留更大空間
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螞蟻集團註冊資本增加至350億元人民幣。（資料圖片）

據國家企業信用信息公示系統網站顯示，螞蟻集團註冊資本由237.79億元（人民幣，下同）增加至350億元。核准日期為2021年9月30日，此次增資幅度約47%。

螞蟻集團回應指，註冊資本的變動來自於資本公積轉增股本，公司並未進行市場化融資，無新增投資者。公司又表示，根據相關監管規定及公司經營發展需要，增加註冊資本金，是為公司後續發展預留更大空間。

傳內地監管機構視螞蟻集團為重點整改目標

阿里巴巴（9988）自去年11月叫停旗下螞蟻集團世紀IPO上市大計後，其集團的金融科技、以至網絡借貸業務，一直成為內地監管機構重點關注目標，並屢次對其進行整改。

月前《金融時報》更曾傳出消息指，內地部門有意要求螞蟻集團，將支付寶的借貸功能與主程式拆分，旗下借貸服務「花唄」、「借唄」需要另外設立單獨的應用程式（APPS）運作。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/螞蟻集團註冊資本增加至350億元人幣　幅度達47　發言人：為後續發展預留更大空間-288202
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