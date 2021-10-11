螞蟻集團註冊資本增加至350億元人幣 幅度達47% 發言人：為後續發展預留更大空間

據國家企業信用信息公示系統網站顯示，螞蟻集團註冊資本由237.79億元（人民幣，下同）增加至350億元。核准日期為2021年9月30日，此次增資幅度約47%。

螞蟻集團回應指，註冊資本的變動來自於資本公積轉增股本，公司並未進行市場化融資，無新增投資者。公司又表示，根據相關監管規定及公司經營發展需要，增加註冊資本金，是為公司後續發展預留更大空間。

傳內地監管機構視螞蟻集團為重點整改目標

阿里巴巴（9988）自去年11月叫停旗下螞蟻集團世紀IPO上市大計後，其集團的金融科技、以至網絡借貸業務，一直成為內地監管機構重點關注目標，並屢次對其進行整改。

月前《金融時報》更曾傳出消息指，內地部門有意要求螞蟻集團，將支付寶的借貸功能與主程式拆分，旗下借貸服務「花唄」、「借唄」需要另外設立單獨的應用程式（APPS）運作。