行業動態｜物管局已發逾1500個臨時物管人牌照

物業管理業監管局公布，申請臨時物業管理人牌照由今年8月1日起，可選擇12個月、24個月或36個月的牌照有效期；有效期12個月的臨時牌照((第1級)和(第2級)牌照費分別為1,200元及400元)、24個月((第1級)和(第2級)牌照費分別為2,400元及800元)，或36個月((第1級)和(第2級)牌照費分別為3,600元和1,200元)。直至今年6月下旬，監管局已發出超過1,500個臨時物管人(第1級)及(第2級)牌照。

監管局主席謝偉銓指，有關安排提供彈性，讓申請人可按情況及預算成功完成指明課程的時間，選擇合適牌照有效期及繳交相應費用，以避免繳付多於需要的牌照費。此安排亦可鼓勵合資格的臨時牌照持有人早日申領正式牌照。不過，他提醒臨時牌照沒有續期安排，因此申請人選擇較短牌照有效期，需注意必須在其選擇牌照有效期內成功完成指明課程，以達致符合申請正式牌照的條件。過渡期後，監管局不會再接受臨時物管人牌照申請。