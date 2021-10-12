行業數據｜內地上月汽車銷量跌兩成 新能源車倍升

中國汽車協會指，內地9月汽車銷量206.7萬輛，產量為207.7萬輛，按年分別跌19.6%及17.9%，按月則分別增14.9%及20.4%，上月汽車產業受芯片短缺影響依然明顯，一定程度影響企業產銷量，加上去年同期基數較高，因此當月汽車產銷環比上升，但同比出現下降。不過，新能源汽車產銷分別為35.3萬和35.7萬輛，按年均增長1.5倍。

至於1至9月，汽車產銷分別完成1,824.3萬輛和1,862.3萬輛，同比分別增長7.5%和8.7%。期內新能源汽車產銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，按年漲1.8倍和1.9倍。

該會預期第四季，隨著宏觀經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍穩定，惟供給端不確定性仍然較大，芯片整體供應預期將較第三季為佳，但供應仍短缺，各地有序用電，將提高汽車產業供應風險；電費上漲、原材料價格持續高位，將進一步加大企業成本壓力，一定程度影響行業運行。綜合各方面因素，該會將審慎樂觀，全年市場將弱於預期。

車股個別發展 小鵬理想跌逾2%

至於車股個別發展，吉利汽車(175)跌0.4%，報22.6元；長城汽車(2333)升1.3%，報30.9元，廣汽集團(2238)揚0.7%報7.36元；小鵬汽車(9868)跌2.1%，報147元，理想汽車(2015)挫2%，報110元。