見103元可沽貨獲利 iBond 8暗盤升3%

新│股│登│場

獲近71萬人捧場的iBond 8(4246)今日在港交所(388)掛牌，其暗盤收報103元，較發售價高3%，每手100股帳面料獲利300元；每人最少獲分配2手計算，則帳面料賺600元。

據輝立交易場顯示，iBond 8暗盤價曾高見103.25元，較定價100元，升3.25元或3.25%；收報103元，較定價升3元或3%。至於富途及耀才暗盤分別收報102.8元及102.95元，升2.8%及3%。iBond 8共獲70.9萬人認購、涉資539.5億元，人數及金額齊創歷年新高，發行額提高至200億元，約5.5萬認購兩手或以下獲足額配發，65.4萬認購兩手以上，其中約60.6萬人可分配三手。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指，要視乎申請時的用意，如認購是為了對抗通脹，建議長線持有，「揸足3年」，如只為求短線獲利，則可於103元以上沽貨獲利。

小鵬擬來港上市 籌156億

其他新股方面，最少有7隻新股排隊上市，共集資約257億元。據報，已於美國上市的小鵬汽車已通過上市聆訊，擬集資約20億美元(約156億港元)，由於該股未能符合港交所現有大中華公司第二上市(secondary listing)標準，故以主要上市(primary listing)方式上市。小鵬汽車昨開市曾報41.1美元，升2.8%，市值約307億美元。



悠可及創勝排隊招股

消息指，內地美妝品牌電商悠可集團及內地生物製藥公司創勝集團均已通過上市聆訊，分別籌最多6億美元(約46.8億港元)及2億美元(約15.6億港元)。悠可已引入多名投資者，包括中國平安保險(2318)及嗶哩嗶哩(9626)等。截至去年底共涵蓋44個品牌合作夥伴，包括Clarins、L’OCCITANE等。

至於創勝目前已自主發現及開發9種候選藥物中的8種藥物，當中包括1種核心產品及4種關鍵候選藥物，並正開發多種前期創新生物治療候選藥物。該股亦已引入多名投資者，包括淡馬錫、高瓴資本等，其中禮來亞洲基金(LAV)持有上市前約16.6%股權為主要股東。去年收入8,098萬元人民幣，按年增長83%，虧損3.16億元人民幣。

據報康橋悅生活亦已通過上市聆訊，集資約7.8億元，初步招股文件顯示，截至去年共有112個在管物業，總在管建築面積約1,570萬方米，去年多賺46%，至8,838萬元人民幣。華南職業教育擬籌約7.8億元，或本月底招股，預期7月13日掛牌。

手術機械人公司EDDA科技擬年內來港上市，估值約10億美元，預期籌集約3億美元(約23.8億港元)。今年4月完成一項融資，包括軟庫願景基金、奧博資本、3W基金等參與。

朝聚眼科醫療(2219)今日開始招股，發售約1.71億股，當中3,343萬股為舊股。招股價介乎9.48元至10.6元，最多集資約14.58億元。每手500股入場費約5,353元。而股東則套現約3.5億元。集資淨額約35.8%用於設立新醫院、搬遷及升級醫院；44.8%用於收購醫院等。基石投資者包括富國基金、Gigantic Wealth等共斥資7.92億元認購股份。該股預計下月7日在主板掛牌。