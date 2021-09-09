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調查：近七成Slash族無清晰退休規劃　退休後推算每月開支逾1.5萬元
2021-09-09
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斜棟族Slash族退休規劃退休
調查：近七成Slash族無清晰退休規劃　退休後推算每月開支逾1.5萬元
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調查指出，近七成受訪Slash族，無清晰退休規劃。

永明金融一份調查顯示，近年「斜棟族」(Slash族，即多重職業人士)成為職場新趨勢，但近七成受訪斜棟族無清晰退休計劃，而他們平均預計開始計劃退休年齡為40歲。分析指，由於較遲為退休做準備，故需要在退休後減少日常生活開支或繼續工作，以解決退休後生活開支不足的問題。

有關調查6月中下旬在本港進行，分別透過網上問卷及面談訪問305名介乎18至40歲、有多於一份收入來源、按個人喜好及優勢選擇職業人士。受訪者平均年齡為30歲，入息中位數21950元。

斜棟族工作欠保障　難申請貸款按揭

逾七成「斜棟族」指現時缺乏醫療保險等全職工作的保障及收入不穩，成頭號憂慮，另有四成二指因非常規工作時間以外跟朋友保持社交。三成坦指難將工作與生活分開，難達到「工作生活平衡」。

四成受訪者因「斜棟族」身分難以申請貸款、按揭及信用卡，近四分一亦指需自行處理稅務及強積金成憂慮。

沒退休規劃斜棟族　退休後預計平均每月開支逾1.5萬元

調查發現，沒有退休規劃的斜棟族，預期退休後平均每月開支為15675元，但已有退休規劃的斜棟族預期提高至18443元。他們平均28歲開始計劃退休，每月儲蓄6835元，主要透過銀行存款、保險、基金及股票等，強積金投資約佔6%。

永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅建議，斜棟族應及早開始規劃退休，給予自己更充裕時間累積退休財富。由於他們屬於自僱人士，可開立一個強積金自僱人士賬戶，選擇按月或按年供款。此外，斜棟族亦可考慮強積金自願性供款為退休生活籌謀，當中「可扣稅自願性供款」(TVC)成員可因應個人需要及財政能力，彈性安排TVC供款。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/調查：近七成slash族無清晰退休規劃　退休後推算每月開支逾1-5萬元-284050
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