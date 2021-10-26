證監出手｜富昌遭罰330萬 負責人暫吊銷牌照

證監會公布，對富昌證券作出譴責並處以罰款330萬元，原因是公司在其配售活動及記錄客戶交易指示方面，存在內部監控缺失，暫時吊銷負責人廖志明的牌照，為期6個月，至明年4月28日止。

證監指，早前調查中發現富昌於2018年8月為某香港上市公司的股份配售擔任配售代理期間，但沒有在處理配售認購申請時，以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦無持續監察其與客戶的業務關係；及在配售過程中以維護客戶最佳利益的態度行事。

另外，富昌在2017年11月1日至2019年7月31日期間，沒有就合共580項客戶交易指示，妥善地記錄及備存交易指示；有效地執行政策和程序，亦無勤勉盡責地監督其客戶主任以確保客戶交易指示的處理方式符合有關處理交易指示的適用監管規定；就檢討電話交易指示錄音方面的合規情況，制定並維持適當及有效的程序；及在察覺其客戶主任違反有關電話交易指示的適用監管規定後，立即向證監會作出匯報。

廖志明於關鍵時間負責管理及監督富昌在受規管活動方面的業務運作，並沒有履行他作為富昌負責人員兼高級管理層成員的職責。