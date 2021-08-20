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譚仔傳下月殺到 目標集資7.8億
3 小時前
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譚仔雲南米線譚仔三哥米線譚仔國際上市新股國泰君安招股味千中國經營溢利率人均消費
譚仔傳下月殺到 目標集資7.8億
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譚仔國際今年4月遞上市申請；圖為譚仔三哥廣告。(網上圖片)

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，繼4月向聯交所遞交上市申請後，據外電報道指，譚仔國際將於9月初進行上市聆訊，目標集資約1億美元(約7.8億港元)，獨家保薦人為國泰君安。

據譚仔國際4月上載的初步招股書，合共經營148間餐廳，包括本港72間譚仔餐廳、72間譚仔三哥餐廳、內地及新加坡各有1間及3間譚仔三哥分店等，並計劃在2022至2024年3年，分別計劃開設45間、55間及63間新餐廳。譚仔國際計劃將集資獲得的資金，用於擴大香港、內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡、擴充中央廚房、翻新餐廳及提升經營設備，以及國際品牌建設及新市場推廣等。

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每100元收入 賺19.3元
截至去年12月底止9個月，譚仔國際純利錄2.3億元，按年升32.6%，受惠政府補貼1.26億元及租金優惠等，集團期內收入12.98億元，扣除食物、飲料及廚房等成本，毛利率73.1%，再扣除員工、租金、水電及其他開支的經營利潤率為19.3%，即餐廳每100元收入，賺19.3元，而人均消費約為58元。相較之下，味千中國(538)截至6月底止中期經營溢利率只有約4%，香港區人均消費94元。 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/譚仔傳下月殺到-目標集資7-8億-282617
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