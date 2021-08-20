譚仔傳下月殺到 目標集資7.8億

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，繼4月向聯交所遞交上市申請後，據外電報道指，譚仔國際將於9月初進行上市聆訊，目標集資約1億美元(約7.8億港元)，獨家保薦人為國泰君安。

據譚仔國際4月上載的初步招股書，合共經營148間餐廳，包括本港72間譚仔餐廳、72間譚仔三哥餐廳、內地及新加坡各有1間及3間譚仔三哥分店等，並計劃在2022至2024年3年，分別計劃開設45間、55間及63間新餐廳。譚仔國際計劃將集資獲得的資金，用於擴大香港、內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡、擴充中央廚房、翻新餐廳及提升經營設備，以及國際品牌建設及新市場推廣等。

每100元收入 賺19.3元

截至去年12月底止9個月，譚仔國際純利錄2.3億元，按年升32.6%，受惠政府補貼1.26億元及租金優惠等，集團期內收入12.98億元，扣除食物、飲料及廚房等成本，毛利率73.1%，再扣除員工、租金、水電及其他開支的經營利潤率為19.3%，即餐廳每100元收入，賺19.3元，而人均消費約為58元。相較之下，味千中國(538)截至6月底止中期經營溢利率只有約4%，香港區人均消費94元。