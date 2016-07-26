譚仔國際上市｜主席：未有計劃加價 牛市熊市都食米線

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際(2217)今日起招股，每股發售價3.33元至4.17元，以每手1,000股計入場費約4,212元。

對於大市近期走勢波動會否影響招股反應，公司主席兼行政總裁劉達民於發布會上表示，市場波動經常發生，出現調整亦很正常，「我哋知道顧客開心嘅時候食米線，唔開心嘅時候又食米線；所以牛市熊市都應該食米線，係咁嘅情況下見到市場仍然有需求，咩時間去上市都無分別，我哋對招股反應有信心。」至於產品單價方面，他透露公司會定期監察成本變化，而目前未有計劃加價。

劉達民稱，公司現時專注發展「譚仔」及「三哥」兩個品牌，期望可以將品牌推向國際，故暫無計劃發展子品牌或進行收購。他又稱，本港餐飲業市場仍然處於增長，未見出現飽和情況，仍有不少空間可發展新店。

譚仔國際去年撇除政府「保就業」補貼後盈利錄得倒退，他解釋主要受累新冠肺炎疫情，不過公司今年首四個月業績已轉好，有信心上升趨勢會持續，過去一年只屬特別的一年。他指，未來數年計劃於內地開設更多分店，主要由於內地的機遇較大，但亦會關注其他國家的發展。

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