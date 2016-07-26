譚仔國際上市｜譚仔今招股每手入場4212元 傳國際配售獲足額認購

本地連鎖米線食肆譚仔國際（2217），全球發售3.35億股。當中香港公開發售佔10%，國際發售則佔90%，今日起至下周二接受認購。招股價介乎3.33至4.17元，每手1,000股，入場費約4,212元。定價及配發結果將於下月6日公布，並在7日上市。市場消息透露，譚仔國際配售部分已獲足額認購。

預計淨集資額為11.77億元

公司指出，以發售價中位數每股3.75元計，預計淨集資額為11.77億元。譚仔國際合共引入3名基石投資者，分別是Matthews、南方基金、睿思資本，分別斥資7,782萬、2,334萬及2,334萬元，認購合共10%至11.2%發售股份。

其中57.4%集資取得的資金，將用於擴大香港、內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡，另用9.4%資金用於擴充本港中央廚房，並於內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房，餘下資金將用於國際品牌建設及新市場進入推廣、一般企業用途及營運資金等。

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