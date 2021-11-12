Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
譚仔國際中期收入大漲43%　日均每座位售出近7碗米線　股價今曾升7%創新高
3 小時前
#Hashtags
譚仔國際餐廳米線中期業績
譚仔國際中期收入大漲43%　日均每座位售出近7碗米線　股價今曾升7%創新高
news-images
譚仔國際中期收入大漲43%，日均每座位售出近7碗米線。（資料圖片）

譚仔國際 （2217） 公布中期業績。截至9月底止六個月，收入按年上升43%，至11.8億元，不派中期息。撇除政府補貼及上市開市，期內經調整溢利為1.47億元，按年升近1.1倍。經調整利潤率為12.4%，去年同期為8.6%。

譚仔股價早段曾升7%，高見3.81元創上市後新高。截至上午10時55分，升3.65%，報3.69元，成交額7,950萬元。

日均每座位售出碗數按年增1碗

集團表示，上半年度香港餐廳的可比較餐廳收入，已恢復至疫情前水平。香港的顧客人均消費59.5元，按年升近3%；日均每座位售出碗數6.8碗，按年增加1碗；日均每餐廳收入近4.4萬元，按年升21%。

截至9月底，香港分店由去年同期的131間增至150間、中國內地及新加坡分別新增4及3間分店。總計，三地共有157間分店。期內，香港顧客人均消費由57.9元升至59.5元，內地為61.8元，新加坡為85元。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/譚仔國際中期收入大漲43　日均每座位售出近7碗米線　股價今曾升7創新高-292997
#Hashtags
譚仔國際餐廳米線中期業績
Am730

金管局「還息不還本」計劃據報於下年4月到期後將有序退出

北交所今日開市　10隻新股爆升全線觸發臨停

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
金管局「還息不還本」計劃據報於下年4月到期後將有序退出
Am730
Am730
北交所今日開市　10隻新股爆升全線觸發臨停
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多