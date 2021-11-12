譚仔國際中期收入大漲43% 日均每座位售出近7碗米線 股價今曾升7%創新高

譚仔國際 （2217） 公布中期業績。截至9月底止六個月，收入按年上升43%，至11.8億元，不派中期息。撇除政府補貼及上市開市，期內經調整溢利為1.47億元，按年升近1.1倍。經調整利潤率為12.4%，去年同期為8.6%。

譚仔股價早段曾升7%，高見3.81元創上市後新高。截至上午10時55分，升3.65%，報3.69元，成交額7,950萬元。

日均每座位售出碗數按年增1碗

集團表示，上半年度香港餐廳的可比較餐廳收入，已恢復至疫情前水平。香港的顧客人均消費59.5元，按年升近3%；日均每座位售出碗數6.8碗，按年增加1碗；日均每餐廳收入近4.4萬元，按年升21%。

截至9月底，香港分店由去年同期的131間增至150間、中國內地及新加坡分別新增4及3間分店。總計，三地共有157間分店。期內，香港顧客人均消費由57.9元升至59.5元，內地為61.8元，新加坡為85元。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)