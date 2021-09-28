譚仔國際上市｜據報以近最低招股價定價 下周四上市 孖展超額認購逾12.6倍

在本港經營「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」的譚仔國際（2217），昨日截止認購。每手1,000股，入場費約4212元。據了解，譚仔公開發售部份的孖展認購錄得約19億元，相當於超額認購逾12.6倍。

外媒《IFR》消息透露，公司計劃將IPO價格，以接近招股價下半範圍定價。公司招股價介乎3.33至4.17元，集資最多近14億元。

譚仔將於下周四掛牌

公司指出，當中57.4%集資取得的資金，將用於擴大香港、內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡，另用9.4%資金用於擴充本港中央廚房，並於內地﹑新加坡及澳洲設立新的中央廚房，餘下資金將用於國際品牌建設及新市場進入推廣﹑一般企業用途及營運資金等。

此前，市場消息指譚仔國際的國際配售部分已獲足額認購。譚仔國際將於下周三（6日）公布定價及配發結果，並在周四（7日）掛牌。

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