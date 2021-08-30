豐田、本田汽車大幅減產 部分車主收新車須等逾一年

《日經新聞》報道，全球缺芯以及東南亞新冠疫情持續，令日本豐田汽車（Toyota）與本田汽車（Honda）等車廠減產。有日本準車主更被告知，可能要等一年以上，才能收到已訂購的汽車。

報道指，本田宣布，8、9月的日本汽車產量，將比原訂計劃減少約60%。本田這幾個月來，已暫時閒置鈴鹿等地的設施，鈴鹿和狹山廠也將在10月初減產40%，減少N-Box小型車和Stepwgn Minivan等車款的供應。另一方面，本田亦已告知經銷商，Vezel休旅車可能要等上一年多才能交車。

豐田：10月減少全球產量40%或33萬輛

豐田亦稱，10月起日本所有14座車廠將暫時停工多日。這14座廠房約有28條產線，其中27條暫停的產線，是用於生產Land Cruiser休旅車的子公司Toyota Auto Body。

豐田表示，今年9、10月將進一步減產，10月減少全球產量40%或33萬輛，其中日本產量將減少15萬輛。該公司計劃改向其他供應商採購零組件，希望能在11月恢復正常運作，惟部分車款可能要等兩年才有貨。

據估計，日本六大車廠的減產規模達到105萬輛，鈴木和Subaru也可能閒置更多設施。