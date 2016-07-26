貝殼找房傳來港 最快年底登場

多隻新股傳有意來港上市合共集資逾319億元。其中內地最大房產中介公司貝殼找房計劃集資約20億美元(約156億港元)，並已聘請高盛牽頭負責上市事宜。據外電引述消息指，該股是次冀在香港作雙重第一上市，及最快年底前成事。不過，該股發言人其後否認有關報道。



貝殼找房去年8月在美國上市集資約21.2億美元，於周二美國收市報18.98美元，跌7.5%，市值約226億美元，昨於盤前曾報19.75美元，漲4.1%，以上市定價每股20美元計，暫累跌1.2%。騰訊控股(700)及日本軟庫均是其股東。

該股今年第二季純利11.1億元人民幣，按年升5.6%，營業額241.7億元人民幣，漲20%，預期第三季營業額介乎145億至155億元人民幣，按年跌24.6%至29.4%，按季料減35%至40%，料受內地房地產政策影響。貝殼的前身是內地房地產經紀公司「鏈家」，由創辦人左暉於2001年在北京成立，而左暉今年5月因病離世。



3藥股齊來 料共籌164億

另外，3隻包括生物技術專業合約研究組織(CRO)企業諾威健康科技、專注於介入性肺病學的堃博醫療，以及專注於為罹患嚴重危及生命疾病提供創新科學療法和藥物的箕星藥業，據報分別計劃集資15億美元(約117億港元)、3億美元(約23.4億港元)及3億美元(約23.4億港元)，即共164億元。

據諾威健康科技初步招股文件披露，集資將用於擴充客戶服務及臨床試驗團隊同、增加產能及戰略收購，以及還債等。主要股東包括TPG及新加坡政府投資公司(GIC)。今年首季虧損擴大至1,448萬美元，去年同期蝕1,058萬美元，營業額5,227萬美元，增58%。

至於堃博醫療擬集資用於治療肺癌的InterVapor的臨床試驗、資助導航產品的研發、擴大廠房的生產線等。今年首4個月虧損擴大至1,338萬美元，營業額158.7萬美元，漲2倍。

另箕星藥業則考慮明年來港上市，集資約3億美元，據其網站指，主導項目是由Cytokinetics公司授權的用於臨床治療肥厚型心肌病的新型口服小分子心肌肌球蛋白抑制劑(CK-274)。