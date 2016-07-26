恒大債務風波｜傳恒大棄中超班霸 廣州政府考慮接手

中國恒大集團(3333)壞消息一浪接一浪。雖然有傳恒大曾向廣東官員救助，但遭拒絕，但當地政府似乎未有對其足球隊坐視不理。有外電引述消息報道指，廣州政府考慮購入恒大持有的廣州市足球俱樂部的少數股權，其中一個方案是接手10%至15%股權，其餘由國企接手，救援行動視乎政治及財政情況，或會在年底入股，但另一方案則是球隊解散。此外，另一消息指，廣州足球俱樂部會出售球員集資。

網上流傳信件 恒大無法財務支持俱樂部

早前網上流傳信件指，廣州足球俱樂部總經理高寒要求廣州市體育局、廣州市足協託管俱樂部，並指恒大已無法提供財務支持。報道指，高寒未有證實或否認信件真偽。

恒大2010年以1億元人民幣購入廣州足球俱樂部，2014年阿里巴巴(9988)入股，足球隊至今曾奪8屆中超冠軍，戰績彪炳。但據指恒大在足球業務每年蝕10億至20億元人民幣。

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