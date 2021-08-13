資產收購｜TVB夥邵氏 斥2億入主Ztore

電視廣播(TVB，511)公布，與邵氏兄弟控股(953)成立合營，並合共斥資2億元收購在港營運電子商貿平台的Ztore Investment LTD(Ztore，士多)約11.67億股D系列優先股，相當於已發行股本約75%，當中7,000萬元為現金支付，1.3億元為有關藝人、電視商業廣告及無綫電視免費廣播及數碼平台其他廣告產品的資源。士多於香港營運兩個電子商貿平台，即ztore.com及neigbuy.com。

TVB指，緊隨交易後，按商品總值計算，預期無綫電視電子商貿業務規模將擴大逾四倍，客戶基礎由目前48萬名擴大至超過100萬名。鑑於士多有超過1萬個SKU，預期無綫電視亦將因擴大產品組合及供應鏈資源而受惠，其將吸引用戶進一步增加用量，以及提升客戶體驗。此外，預期融合倉庫管理、訂單處理系統以及取貨點網絡，能產生重大協同效應，並於交易後將可能成為香港最大規模電子商貿網絡之一。

相關合營以TVB持有90.1%投票權及已發行股份總數82.5%，而邵氏持有9.9%投票權及已發行股份總數17.5%。至於士多截至今年3月底負債淨額約6,600萬元。