資產買賣｜越地96億沽廣州商廈 越房供股接貨

越秀地產(123)指，以77.93億元(人民幣，下同)(約95.9億港元)，出售位於廣州珠江新城的甲級寫字樓物業廣州越秀金融大廈，予旗下越秀房產基金(405)所持的特殊目的公司。越地指，出售料錄除後收益約13.66億元，出售旗總資產將減少24.38億元，淨資產預料增加約13.66億元。預期資產負債水平(淨負債除以資產淨值)將由49.8%，下降至40.5%，表明財務狀況將有所改善。

另外，越房擬100供37計劃集資，以100個基金單位供37個基金單位，每股供股價3.2元，涉及發行最多12.3億股，作價較其上周五收市價3.67元折讓12.8%，集資約39.5億元作為收購等用途，收購餘額擬來自銀行借貸及內部資源等方式。

越房指，收購具潛在資本增值上升空間，預期將增加每個基金單位分派及每個基金單位分派收益率，而收購金額意味著每方米作價約47,181元，遠低於近期可比交易的每方米約61,511元的成交價。