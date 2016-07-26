資金套現 港匯弱 港股頹 半數科指股連跌5日

沽│壓│未│除

監管風暴未見減弱，本地市場再受港匯跌至一年半低的消息雙重打擊，兩大低氣壓擠出港股本月最大跌幅！恒生指數昨收報25,745點，走低435點或1.7%，為上月底後最大跌幅，連跌4日累挫915點。科技股續成市場提款機，恒生科技指數連跌5日，昨瀉201點或3.1%，報6,218點，創指數推出以來的收市新低，5日共失612點或9%。30隻科指成分股中，多達15隻跟隨科指連續走低5日，當中包括重磅的「ATMXJ」，而最重傷是新東方在線(1797)及嗶哩嗶哩(B站，9626)，兩股5日均累挫逾兩成，後者市值失528億元。

港元年半低 恐下試7.8關

港元匯價走弱，兌一美元曾跌穿7.79，一度低見7.7943，為去年3月以來年半低位，而據財資市場公會數據指，1個月拆息昨回升約0.0033厘，至0.0675厘，終止6連跌。分析指港匯昨突然轉弱，除內地進一步加強監管科網股外，有指解放軍在台海軍事演習，令市場氣氛一度緊張，資金對於港股亦增加戒心，加上市場關注聯儲局本月會否有具體縮減買債規模的時間表及細節，料美國息口有提升作用，港美息差或將拉闊，港元續於低水平，資金有流走壓力，預期港元匯價最快本季底下試7.8關。



科指今季瀉24% 失近5萬億市值

連續5日捱沽後，科指共失市值1.66萬億元，累計7月至今亦瀉23.7%，市值共失近4.9萬億元。30隻科指股中，只有聯想集團(992)一股在過去5日錄得升幅，且為逆市飆9.5%，其餘全數走低，跌幅超過一成者有60%或18股，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)5日分別累挫10.5%及10.9%，市值失4,915億元及4,576億元，美團(3690)及京東集團(9618)5日挫10.6%及12.3%，市值齊失逾千億元。

北水繼續密密沽，滬深港股通昨錄47.31億元淨沽額，當中上海佔23.05億元，深圳佔24.26億元。騰訊淨沽額減至5.9億元，中芯國際(981)則淨沽出3億元，北水轉向拋售藥股，藥明生物(2269)淨走資12.6億元最多。



港產獨角獸商湯科技 傳申港上市

新股方面，外電引述消息指，港產人工智能「獨角獸」商湯科技計劃未來數周提交上市申請，集資10億至20億美元(約78億至156億港元)，並已委滙豐為其安排上市。該公司於2014年成立，由香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗創辦，據報股東包括阿里巴巴、新加坡淡馬錫、日本軟庫、中金公司(3908)及IDG等。商湯科技推出一系列人工智慧技術，包括：自動駕駛、增強現實、面部識別、圖像識別、物體識別、文字識別、醫療影像分析等。業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智慧汽車四大板塊，並已於香港、上海、北京、深圳、東京、首爾等設立辦公室。

另外，內地AI金融數字科技公司薩摩耶數科(Samoyed Digital Technology)、圓心科技及美因基因(Mega Genomics)擬短期內提交上市申請，分別計劃集資約39億元、約39億元及約23.4億元。圓心科技股東包括騰訊、紅杉資本中國基金及中信證券(6030)等，於2015年成立，以經營互聯網醫療平台「妙手醫生」為主。至於美因基因為內地基因檢測平台，專注基因檢測及癌症篩查，上半年純利3,531萬元人民幣，增6%，集資作研發、提升檢測能力及產能及收購等。



友邦半年多賺48% 逆市揚3%

友邦保險(1299)公布截至6月底止半年純利32.45億美元(約253億港元)，按年上升47.7%，新業務價值增長22%，至18.14億美元，新業務價值利潤率增加4.2個百分點，至59%，年化新保費升13%，至30.6億美元，每股盈利26.37美仙，中期股息上升8.6%，至每股38港仙。

友邦指，內地業務的新業務價值按相同基準計，撇除自去年7月以來適用的5%預扣稅影響，錄20%的增長，按報告基準則為15%，高於2019年上半年新冠肺炎疫情大流行前的水平。至於香港業務的本地客戶群在上半年錄得16%的新業務價值增長，整體新業務價值揚2%，主要由於本地客戶群的增長，被內地訪港旅客客戶群銷售的下降部分所抵銷。

友邦昨收報96.95元，逆市升2.95元或3.1%。



恒大地產換董事長 許家印變趙長龍

內地媒體引述工商資料報道指，中國恒大集團(3333)旗下恒大地產工商登記昨出現變更，恒大董事長由許家印變更為趙長龍，總經理、法人也由柯鵬變為趙長龍，柯鵬仍為恒大總裁。恒大發言人回應指，相關變更未涉及具體管理架構及股權變化。趙長龍原為恒大物業(6666)董事長，上月已調任為副董事長兼總經理；由甄立濤接任董事長一職。

恒大系昨大瀉，恒大挫4.3%；恒大物業瀉8.7%；恒騰網絡(136)失4.2%；恒大汽車(708)跌5.1%。