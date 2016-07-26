資金追優績 中興建滔飆 本月盈喜股激增3倍

半│年│結│後

內地大開水閘仍未見明顯推高中港股水位，牛皮市下資金追業績！半年結後企業陸續公布中期業務預告，按本報初步統計，在新冠肺炎疫情緩和效應續漸體現下，港股本月至昨日多達62間企業報喜，且暫時只有8企發出盈利警告，盈喜盈警比例高約九比一；相較去年同期則只有15股報喜，盈喜股激增3.1倍。資金亦向績優股埋手尋寶，半年純利料倍增的中興通訊(763)急升13.5%；純利最多揚4倍的建滔集團(148)亦大升6.3%。

62隻盈喜股中，49股預料盈利大幅上升；11股由虧轉盈；兩股虧損收窄。而單計昨日就有約14企業報喜，暫時佔本月喜訊的23%。



中升半年多賺逾六成 車股揚

報喜企業包括多隻汽車股，繼永達汽車(3669)及廣匯寶信(1293)後，昨日有中升控股(881)預期截至今年6月底半年純利增長不少於60%，主要由於新車成交量，尤其是豪華品牌新車成交量增加，以及有利供需條件而令新車成交量的毛利率提高。倘以去年同期純利22.9億元人民幣計，即今年中期料賺36.7億元人民幣。中升昨先升後跌，收市失2.3%，報73.7元。瑞信發表報告指，中升上半年表現勝預期，由於新車銷售及售後服務毛利率勝預期，盈喜反應正面，上調其今年至2023年盈利預測介乎1.8%至1.9%，目標價由82元，升至90元，評級「跑贏大市」。

部分車股昨則見受捧，比亞迪(1211)全日大升7.8%，正通汽車(1728)飆18.8%。



建滔系報喜 純利最多增四倍

另外建滔系亦報喜！建滔集團料半年純利大升3.5倍至4倍，由於受惠市場需求旺盛令多個部門產品單價大升。建滔去年上半年純利10.59億元，意味今年上半年最多賺近53億元。建滔積層板(1888)亦預料半年純利大增3.3倍至3.8倍，並指銅箔、玻璃布及環氧樹脂等上游物料供應仍非常緊張，產品單價持續於高位運行。建滔積層板去年上半年賺7.33億元，即今年上半年最多錄約35億元純利。



港股反彈乏力 全日升170點

整體大市方面，中國人民銀行意外下調存款準備金率大幅放水，加上美股三大指數齊創新高，恒生指數昨日開市早段曾漲397點，高見27,741點，惟及後動力欠奉，收市升幅大收窄至170點或0.6%，報27,515點；國企股指數曾重越萬關，收市則報9,945點，上升60點或0.6%；恒生科技指數稍跑出，揚84點或1.1%，報7,514點。大市主板成交額1,546億元，按日少17%。

北水走資近6億 沽騰訊美團

港股通昨走資合共5.8億元，當中上海港股通錄17.24億元淨流入，但深圳港股通則流出23.06億元。重磅股騰訊控股(700)成北水沽貨目標，昨淨港股流出16.5億元，美團(3690)亦有近2.7億元淨沽出；相反小米集團(1810)及吉利汽車(175)獲內地資金追捧，分別錄得淨流入5.5億元及5.6億元。

騰訊先升後跌，最多上揚2.3%，收市倒跌0.7%或4元，報534.5元，成交額163.3億元。海底撈(6862)飆8.8%，至48.05元，為表現最好藍籌；舜宇光學(2382)上月手機鏡頭出貨量按年降27%，股價全日逆市跌2.4%，為最差藍籌。



華南職業騰盛博藥暗盤齊挫

兩新股今日上市，暗盤先升後跌。華南職業教育(6913)以招股價下限定價，每股為1.59元，據輝立交易場其暗盤高開約26%，惟最後掉頭回落，收報1.49元，較定價跌6.3%，每手2,000股帳面料蝕200元。華南職業教育公開發售接獲2.53萬份申請，超購約5.01倍，約1.67萬份認購一手股份，一手中籤率20%，認購10手或2萬股穩獲一手；「頭槌飛」有一張，涉約1,600萬元，獲分派306.2萬股，分派率30.62%。

另外，騰盛博藥生物科技(2137)每股定價為上限的22.25元，暗盤高開一成見24.5元，惟最終收報20.9元，瀉6.1%，每手500股帳面料虧損675元。該股集資淨額約23.34億元，接獲逾24.65萬份申請，超購291倍，一手中籤率5%，認購2萬股或40手穩獲一手；「頭槌飛」有64張，每張涉約1.25億元，每張獲派4.9萬股，中籤率0.88%。