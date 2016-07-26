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賣產無果 銷售續挫 恒大雪上霜 傳中央進駐
11 小時前
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賣產無果 銷售續挫 恒大雪上霜 傳中央進駐
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許家印昨再蒸發66億元身家，相當於每秒鐘失7.7萬元。(資料圖片)

財│困│升│級

中國恒大集團(3333)債務困局的壞消息連日如巨浪淹至！恒大早前傳出以3方案兌付理財產品，當中包括以房抵債的實物兌付，惟集團昨公布在本月行業銷售高峰期間，其合約銷售卻將錄得連續3個月下降，並透露出售資產及本港辦公大樓的計劃未有進展，意味資金回籠償債的如意算盤恐未能打響，加劇困局。縱然恒大矢口否認破產重組，但外電昨引述知情人士報道指，內地政府已安排聯合工作組進駐恒大，對其財務情況進行摸底調查，不排除是要為集團潛在的債務重組做準備。

外電指，中央正召集包括會計師及律師事務所的人員調查恒大的財務狀況，並敦促廣東省官員派出財政顧問做評估。報道同時表示，恒大主席許家印曾向廣東官員救助，但不被接納，但廣東省政府鼓勵集團相關銀行組成債權人委員會，以允許相關金融機構就處置恒大資產時有決策權，不過銀行暫時仍持觀望態度。

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傳廣州政府考慮出手拯救廣州足球俱樂部。(資料圖片)

傳棄中超班霸 國企或接手
雖然內地地方政府拒救恒大，但似乎未有對其足球隊坐視不理。另一外電引述消息報道指，廣州政府考慮購入恒大持有的廣州市足球俱樂部的少數股權，其中一個方案是政府接手10%至15%股權，其餘由國企接手，救援行動視乎政治及財政情況，或會在年底入股，但另一方案是球隊解散。另一消息則指，廣州足球俱樂部會出售專業球員集資。

早前網上流傳信件指，廣州足球俱樂部總經理高寒要致函要求廣州市體育局、廣州市足協託管俱樂部，指恒大已無法提供財務支持。報道指，高寒未有證實或否認信件真偽。

恒大2010年以1億元人民幣購入廣州足球俱樂部，2014年阿里巴巴(9988)入股，足球隊至今曾奪8屆中超冠軍，戰績彪炳。但據指恒大在足球業務每年蝕10億至20億元人民幣。


合約銷售連續3個月大跌
恒大周一晚否認破產重組後，昨再發公告指本月物業合約銷售金額將呈大幅下降，而集團6月、7月及8月的合約銷售分別為716.3億元人民幣、437.8億元人民幣及380.8億元，而傳統上，內房9月及10月的「金九銀十」為銷售高峰。恒大解釋，集團的持續負面新聞嚴重影響潛在購房者信心，導致銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

另外為緩解流動性，恒大正接觸多個潛在投資者，商討出售旗下恒大汽車(708)及恒大物業(6666)部分股份，同時考慮為其他附屬公司引入新投資者；另一方面，集團亦正商討出售位於香港灣仔告士打道的中國恒大中心，但均表示未簽訂任何有約束力協議，亦不能保證能夠簽訂出售協議。

至於旗下兩間子公司未能按期履行理財產品發行的擔保義務，涉及9.34億元人民幣，目前正與發行人及投資者協商還款安排。恒大指，已聘任華利安諾基及鐘港資本為聯席財務顧問，與集團共同評估資本架構，研究可行方案緩解流動性問題，爭取盡快與各方達成解決方案。

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股價插水 許家印單日失66億
恒大系股價低處未算低，連續兩日倒水式下瀉，恒大單日挫11.9%，本月10個交易日已累跌近32%，並已連續暴瀉7個月。同系的恒大汽車昨洗倉式下挫24.7%，恒大物業及恒騰網絡(136)則分別走低12%及10.1%。旗下企業再單日大幅下挫，令許家印的身家昨日以每秒鐘近7.7萬元的步伐，高速蒸發。按福布斯即時富豪榜，許家印一日身家大降8.49億美元(約66.2億港元)或6.8%，至116億元美元，全球富豪排名進一步下跌至196位。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/賣產無果-銷售續挫-恒大雪上霜-傳中央進駐-284860
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