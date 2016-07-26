賺346億增8% 中移動季績勝預期

藍│籌│放│榜

季度業績期開展，中國移動(941)今年首三季純利872億元(人民幣，下同)(約1,074億港元)，按年增6.9%，而第三季賺280.8億元(約346億港元)，按年升8.7%，勝預期，惟按季則倒退約兩成。

中移動首三季營業額6,486億元，漲12.9%，其中通信服務收入增9%，至5,729億元，銷售產品及其他收入則漲55.4%，至758億元。稅前利潤1,150億元，上揚6.7%。期內除息稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)2,375億元，按年升9.5%，EBITDA率36.6%，減1.2個百分點。

5G客戶破3.3億 ARPU按季減4%

截至9月底移動業務客戶總數9.56億，上季淨增客戶數1,020萬；5G套餐客戶數3.31億，較6月底多31.8%，5G網絡客戶升26%，至1.6億，移動業務平均每月每戶收入(ARPU)為50.1元，較6月底挫4%，按年則增2.6%。另外，續拓展「雲+網+DICT」融合發展，政企市場增長動能強勁，首三季度該業務收入489億元，保持高速增長。

摩根士丹利預計中移動、中國電信(728)及中國聯通(762)上季服務收入將按年多6.8%、7.3%及7%，認為監管和競爭環境良好，加上工業互聯網推動收入和盈利改善，網絡共享令5G資本支出可控等，電訊商前景向好。首選中電信，給予目標價3.8港元，主要由於管理層承諾未來3年內可保持雙位數盈利增長，派息率從60%，逐步增至70%。

中移動昨收報48.8港元，升0.1%或0.05港元，成交約6.9億港元，今年暫累漲逾一成；中電信收報2.8港元，揚0.7%，累飆三成；聯通報4.09港元，漲0.5%，今年累瀉逾8.1%。

瑞聲斥5.5億零部件商

另外，瑞聲科技(2018)斥4.5億元(約5.5億港元)收購電腦零部件公司東陽精密機器全部股權，後者主要製造平板電腦、可穿戴設備及筆記本電腦產品的金屬框架、底殼及零部件，截至今年6月底淨資產約3.49億元，較去年底增加12.5%，上半年稅後淨利約4,470.5萬元。

瑞聲稱，收購將為業務發展帶來協同效應，並增強在精密結構件方面能力。瑞聲昨日收報33.3港元，逆市跌0.3%，成交逾1.7億港元。

賺346億增8% 中移動季績勝預期