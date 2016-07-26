跨境理財通今開波 港銀即推逾百產品

金管局昨公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，相關銀行及其內地夥伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可於今日一同開始提供跨境理財通服務。

金管局總裁余偉文指，將密切留意跨境理財通運作情況，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作，適時探索優化措施。

19銀行上榜南向通名單

南向通業務的香港銀行共19家，包括上海浦東發展銀行、大新銀行(2356)、中信銀行國際、工銀亞洲、建銀亞洲、民生銀行(1988)、農業銀行(1288)、中銀香港(2388)、交通銀行(香港)、招商永隆銀行、東亞銀行(023)、花旗銀行(香港)、南洋商業銀行、星展銀行(香港)、香港上海滙豐銀行、恒生銀行(011)、華僑永亨銀行、渣打銀行(香港)及興業銀行。除大新、東亞及星展外，其餘16間可同時開展北向通業務。

滙豐表示，將與滙豐銀行(中國)合作在今日推出「滙豐大灣區理財通」服務，大灣區居民可透過數碼渠道投資逾100隻理財產品，「南向通」客戶可投資以多種貨幣計價的貨幣市場基金和多元資產基金、由國際企業及政府機構發行的債券及11種貨幣的存款產品。「北向通」客戶可選擇多個由基金經理管理的混合型、債券及貨幣市場基金。

恒生即日起提供「粵港澳大灣區跨境理財通」服務，並指數千名理財顧問就位配合大灣區客戶跨境金融需求。該行將向南向通客戶提供超過140種低風險至中風險的非複雜理財產品，當中包括涵蓋10種不同貨幣的存款產品。

中銀亦於今日起推出「中銀跨境理財通」服務，北向通的香港投資者可投資於內地中國銀行(3988)精選超過100隻基金和理財產品。