跨境理財通｜中銀搶頭啖湯 冀客戶雙位數增

金管局上周五公布跨境理財通實施細則，中銀香港(2388)個人金融及財富管理部總經理陳文表示，該行已向監管機構提交「理財通」業務申請，有信心成首批推出服務的銀行，並已與中國銀行(3988)廣東省及深圳分行簽署相關協議。至於中銀香港目前在大灣區有近200間網點，1,000位前線銷售員工，並已新增一支跨境專隊，以加強及優化跨境聯動。該行個人數字金融產品部副總經理周國昌補充說，若監管機構在下月完成審批，便可推出服務，已就系統、產品、服務、投資者保障等進行演練，將繼續做好推出前測試。

北向開戶細節方面，陳文說，根據監管細則，客戶已在內地開立人民幣帳戶，無論1或2類，都無需親身前往內地開理財通戶口，如現時在內地未有相關戶口，則可能要待監管宣布容許的見證開戶方式時開立，但他說有信心成為「理財通」見證開戶的首批試點銀行之一。

周國昌表示，期望理財通可支撐該行的跨境業務，未來客戶及財富管理資產管理規模(AUM)達雙位數增長，現時已有逾百萬港澳居民擁有人民幣帳戶，截至今年7月本港人民幣存款達逾8,200億元人民幣，按年增加20%，今年1至7月人民幣基金增幅達七成，認為香港客群對人民幣資產配置的需求很大。

南向通產品八成料為基金

至於南向通方面，周國昌指將先推出逾10間國際知名資產管理公司產品，涉逾100款產品，當中接近八成屬基金產品，其餘為債券、存款等，此外，ESG(環境、社會和企業管治)將為重要的領域。而內地「R1」至「R3」風險產品中，部分有機會回報達到4%至5%，如公募基金，相信可為本港投資者提供選擇，做好人民幣資產配置方案。他指，雖然北向通產品數量暫時未有實際數字，但由於本港沒有公募理財相關產品，相信北向通產品會集中在這類別。

跨境理財通是專為個人投資者而設的互聯互通機制，南北雙向，其中南向通是指粵港澳大灣區內地居民通過在港澳銀行開立專屬投資帳戶購買港澳地區銀行銷售的合資格理財產品，北向通則為港澳居民通過在大灣區內地銀行開立專屬投資帳戶購買內地銀行銷售的合資格理財產品。南向通和北向通各設1,500億元人民幣單邊總額度，投資者個人額度為100萬元人民幣，首階段只會開放中、低風險理財產品。