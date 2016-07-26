跨境理財通｜中銀香港推「中銀跨境理財通」服務

中銀香港(2388)指，成為首批可推出跨境理財通服務的香港銀行之一，將於明日起推出「中銀跨境理財通」服務，為大灣區居民提供便捷的跨境理財新通道，滿足其財富管理及資產配置的多元化需要。

中銀香港與母行中國銀行(3988)廣東省分行、深圳市分行通力合作，在產品甄選、服務對接、客戶服務體驗、消費者保障等多方面進行聯動及做好準備，配合理財通正式開通，推出「中銀跨境理財通」服務。

參與「北向通」的香港投資者，經中銀香港任何一間分行進行投資者資格核實後，並指定大灣區內地中行帳戶作為「北向通」投資專戶，通過內地中行手機銀行或親身前往大灣區內地中行完成兩地帳戶配對後，便可投資於內地中行精選超過100隻基金和理財產品。

參與「南向通」的內地投資者，可經大灣區內地中行進行投資者資格核實後，可透過內地見證開戶方式或親臨中銀香港分行開立「南向通」投資專戶，並與内地匯款帳戶配對。中銀香港為「南向通」客戶提供首批超過100隻理財及投資產品，包括在香港註冊並經香港證監會認可的中低風險基金，主要為股債混合類、固定收益類及貨幣市場類基金，及提供多元化債券及外幣存款產品。