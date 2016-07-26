跨境理財通｜渣打南向通客戶冀豐富投資選擇

跨境理財通正式開車，渣打銀行(中國)公布今日上午在廣州、深圳等地的網點迎來多位客戶，當中居於廣州的區先生在渣打廣州天河支行完成「南向通」投資戶見證開戶。區先生對於理財通開閘首日便能順利「嘗鮮」非常滿意，並表示他一直緊密關注跨境理財通最新進展，希望能以此豐富投資選擇、把握灣區投資機遇。

渣打中國總行副行長兼個人、私人及中小企業銀行部董事總經理李佩蓮表示， 跨境理財通的實施不僅意味粵港澳大灣區金融市場互聯互通的重大突破，同時也是個人跨境投資便利化的關鍵一步。在「雙循環」新格局下，大灣區客戶對優質投資機會的需求、乃至內地與亞洲主要市場的互聯互通需求均更加突出。

另外，客戶曹女士今早在渣打香港分行客戶服務經理協助下，成功將現時持有的渣打中國投資戶口指定為「北向通」投資專戶並進行匯款，日後可輕鬆自在地利用渣打中國手機APP或網上銀行服務購買「北向通」理財產品和管理相關投資。曹女士指，內地經濟增長高於不少其他發達市場，期望可透過跨境理財通投資內地理財產品。

推逾百款產品涉存款及基金

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠指，該行致力透過優質顧問服務和領先數碼平台，為客戶提供方便、快捷和可靠的金融服務。推出首批逾百項理財產品涵蓋存款、外匯和基金等，並會因應客戶的反應和需求，日後逐漸引入更多更創新的產品。