跨境理財通｜滙豐推理財通服務 涉逾百產品

滙豐成為首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」的銀行之一，將與滙豐銀行(中國)攜手合作，明日(10月19日)推出「滙豐大灣區理財通」服務，大灣區居民透過數碼渠道隨時隨地投資超過100隻精選理財產品。

滙豐聯席行政總裁廖宜建指，跨境理財通是繼「滬港通」、「深港通」以及「債券通」推出後，內地金融市場持續開放的最新舉措，無疑將深化並擴大粵港澳大灣區金融市場互聯互通，並將進一步加快人民幣國際化的進程。

滙豐在大灣區現有的分行中設立近60家「滙豐大灣區理財通中心」，有專員為客戶開立跨境理財通戶口及提供諮詢等，客戶亦可前往滙豐於大灣區內其他分行查詢。

開展服務時，滙豐將提供超過100隻理財產品，當中「南向通」客戶可投資由國際及區內基金經理管理，以多種貨幣計價的貨幣市場基金和多元資產基金、由國際企業及政府機構發行的債券，以及11種貨幣的存款產品。「北向通」客戶可選擇多個由基金經理管理的混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。

此外， 客戶參與「滙豐大灣區理財通」時透過流動理財和網上理財辦理的跨境轉帳，滙豐會免除相關匯款手續費。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷(Greg Hingston)指，大灣區是內地最富裕城市群之一，可投資資產超過600萬元人民幣的家庭逾45萬戶，目前少於20%的大灣區內地居民配置海外理財產品。跨境理財通業務開展為區內居民提供新的投資渠道，將進一步帶動其對跨境理財方案需求。

滙豐內地客戶可親臨大灣區內地九市的26家「滙豐大灣區理財通中心」，只需約30分鐘便能完成開立戶口參與「南向通」投資；「北向通」客戶需在滙豐香港開立匯款專戶後，前往內地26家「滙豐大灣區理財通中心」任何一家開立投資專戶。已在大灣區內地的滙豐網點開戶的香港客戶，則可無需親身前往內地，在本港任何分行即可完成辦理申請手續。

根據相關規定，大灣區居民需在香港和內地開立閉環管理投資專戶和匯款專戶，方可透過跨境理財通投資，成功開立及配對戶口後，客戶即可全天候透過流動理財、網上銀行輕易進行投資理及管理資產，並適時獲得獨到的最新市場分析。