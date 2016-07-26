跨境理財通｜滙豐：初期南向反應較北向熱烈

跨境理財通今日正式開通，滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，正按計劃於今年在亞洲增聘1,000名理財相關職位，在香港則招聘300至400名前線理財專員配合業務發展，當中包括大灣區及「跨境理財通」業務。

她指，收到很多市民查詢理財通服務，內部調查有80%客戶均表示有興趣使用該服務，認為市場有一定需求。她直言有內地投資戶口的香港居民人數較少，不過由於「南向通」可以遙距開戶，更為方便，相信跨境理財通開通初期，「南向通」反應會較「北向通」更熱烈。該行近年積極發展和推動電子數碼化，已做到30分鐘內完成開戶，有助提高效率。

該行暫時提供低中風險理財產品，如貨幣基金和外匯存款等作為試點，待基礎穩定後會再進一步擴展業務範圍。

另外，她說，滙豐於大灣區內現分行網絡開設了60家「滙豐大灣區跨境理財通中心」，有專責團隊協助客戶開戶及解答相關理財產品選擇及投資安排。客戶開戶申請，大約只需30分鐘便可完成相關手續，現於大灣區有超過5,000名零售銀行員工。至於今年上半年，香港財富管理業務的資產管理規模按年升25%，相信理財通業務有助財富管理業務進一步擴展，對業務前景樂觀。