跨境理財通｜首周吸金近億 逾5000人捧場

中國人民銀行廣州分行公布，跨境理財通於本月19日正式開通以來首個星期(本月19至22日下午5時30分止)，合共有5,092名個人投資者參與，辦理1,047宗跨境資金，共涉資金7,766.28萬元(人民幣，下同)(約9,575萬港元)，其中北向通(港澳地區)共有3,222人參與，累計辦理731宗業務，涉資3,907萬元；南向通有1,870名內地投資者參與，累計辦理316宗業務，涉資約3,860萬元。

期內涉及內地和香港往來的跨境理財通業務共513宗，涉款約4,067萬元，佔總額52.4%；內地與澳門往來的跨境理財通業務宗數534宗，涉款約3,699萬元，佔比達47.6%。

南向投資者吼基金及存款

產品方面，個人投資者累計購買投資產品約2,481.3萬元，其中北向通，港澳個人投資者購買境內投資產品1,534.54萬元，包含理財產品1,229.13萬元、基金產品305.41萬元；南向通方面，內地個人投資者共購買港澳投資產品946.76萬元，包含投資基金224.97萬元、存款721.79萬元。