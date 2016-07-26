車股異動｜Tesla爆升 帶挈比亞迪連續3日破頂

特斯拉(Tesla)周一爆升12.7%，突破1,000美元，收報1,024.86美元，市值突破1萬億美元(約7.8萬億港元)，為史上第四間企業破萬億市值，港股電動車相關股份今日跟勢炒上，當中3車股破頂！比亞迪(1211)連續3個交易日創上市新高，今日高見324.6元，收市仍漲2.8%，至311.4元，成交額32.8億元，為第四大活躍港股，H股市值3,263.5億元；半新股小鵬汽車(9868)及理想汽車(2015)亦創上市新高，前者大升8.7%，至190.3元；後者報133元，升5.5%，成交額2.7億元。

其他車股亦造好，五菱汽車(305)飆14.6%，永達汽車(3669)揚2.4%，吉利汽車(175)走高0.4%。

另外，部分電池股亦衝上，力勁科技(558)急漲8%，至21.15元。至於追蹤電動車股的GX中國電車ETF(2845)則揚0.9%，至199.85元，成交額逾億元。