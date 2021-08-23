軟銀投資月費時裝租賃平台Style Theory 港用戶一年錄1.93倍增幅

軟銀有份投資、東南亞最大的月費式時裝租賃平台Style Theory，擬擴大香港業務。除設置營運中心，又計劃今季內，在港引入旗艦會員計劃，爭取明年第一季度前用戶數可以達到3倍增長。

Style Theory在去年登陸香港，現時擁有超過9,000名用戶，用戶量在過去一年錄得1.93倍的增幅。另在新加坡及印尼，用戶量更超過10萬名。

平價租用名牌手袋吸客

公司指出，用戶只需註冊成平台會員，便可以每月899元租用名牌手袋，包括Chanel、Gucci、Louis Vuitton、Saint Laurent、Dior及其他名牌系列的貨品。Style Theory租賃平台於2016年成立，其後獲得軟銀、Alpha JWC Ventures投資，吸納3,000萬美元（約2.34億港元）資金。