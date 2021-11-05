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輝瑞推新冠口服藥　康希諾生物曾跌兩成　再鼎醫藥創上市最大跌幅
2 小時前
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輝瑞推新冠口服藥　康希諾生物曾跌兩成　再鼎醫藥創上市最大跌幅
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輝瑞宣布推新冠口服藥。（資料圖片）

繼美國藥廠默沙東新冠口服藥被英國核准使用後，輝瑞亦公布，其新冠口服藥物Paxlovid，可將高危患者的住院率和死亡率降低89%，並稱計劃在本月尋求美國FDA的批准。香港疫苗股隨外圍急挫，大部分挫逾一成。

疫苗股隨外圍全線大跌

截至上午11時15分，騰盛博藥（2137）急瀉25.59%，報18.9元；康希諾生物（6185）曾跌最多20.48%，是10月4日後最大跌幅，現下跌15.18%，報163.2元；再鼎醫藥（9688）曾跌最多17.87%，創上市以來最大跌幅，現仍跌17.23%，報655.5元。

藥明生物（2269）挫7.9%，報93.85元；復星醫藥（2196）曾跌最多10.21%，跌4.69%，報34.55元；開拓藥業（9939）亦挫2.13%，報39.05元。

美國總統拜登日前指出，美國正在加速擺脫疫情大流行，而輝瑞研發的口服抗新冠藥物，若果能夠獲得美國食品及藥物管理局的授權，將能確保過百萬劑藥物，用於治療新冠肺炎患者。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/輝瑞推新冠口服藥　康希諾生物曾跌兩成　再鼎醫藥創上市最大跌幅-292012
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