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農行增長勁 工行最賺錢 四大行不良貸款率齊降
3 小時前
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工商銀行建設銀行農業銀行中國銀行四大行中期業績不良貸款率減值損失純利王江花旗美銀美團
農行增長勁 工行最賺錢 四大行不良貸款率齊降
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業│績│檢│閱

四大國有銀行工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)及農業銀行(1288)已先後公布上半年業績，盈利增長介乎9.9%至12.4%，且不良貸款率較去年底均齊齊錄下降，而受惠資產減值損失下滑及淨息差平穩帶動，農行上半年多賺12.4%，至1,222.7億元(人民幣，下同)(約1,492億港元)，增幅最大。然而，賺錢最多仍為工行，期內純利1,634.7億元，升近一成。四行維持不派中期息，昨日收市則普遍無升跌，僅建行跌1.1%，收5.58港元，成交10.8億港元。
 

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工建農按季倒退
單以第二季計，工行、建行及農行按季均錄倒退，其中建行賺701.8億元，跌幅最大達15.6%，僅中行按季增長8.9%，至588.2億元。按年比較增長最佳亦為農行升26.4%，最差為工行僅揚20.9%。

綜合上半年，農行淨利息收升6%，至2,833.5億元，手續費及佣金淨收入481.5億元，多8.8%，信貸減值損失961.3億元，跌3%。期內淨息差1.96%，少0.08個百分點，主要因落實讓利政策及部分貸款重定價等；不良貸款率1.5%，較去年底少0.07個百分點，撥備覆蓋率274.53%，多13.89個百分點。核心一級資本充足率10.85%，減0.19個百分點。


中行淨息差下降
至於中行淨利息收入2,087.7億元，揚1.6%，手續費及佣金收支淨額則漲11.9%，至468.1億元。資產減值損失529.4億元，削20.4%，淨息差1.76%，降0.11個百分點，主要是境內人民幣貸款收益率有所下降。不良貸款率1.3%，較去年底減0.16個百分點，撥備覆蓋率184.26%，增6.42個百分點。資本充足率15.61%，少0.61個百分點；核心一級資本充足率10.8%，跌0.48個百分點。

工行半年賺1,634.7億元，增9.9%，資產減值損失少0.7%，至1,245.4億元，不良貸款率1.54%，較去年底少0.04個百分點，撥備覆蓋率191.97%，多6.2個百分點。

建行上半年純利1,533億元，揚11.3%，淨利差1.95%，減0.09個百分點，不良貸款率1.53%，少0.03個百分點，撥備覆蓋率222.39%，增8.8個百分點。建行行長王江指，去年新冠肺炎疫情影響，採取審慎原則加強撥備，在去年低基數下，令今年上半年純利增長出現階段性高位，「可能是今年最高點」。他續指，全年純利增長將與內地經濟走勢同步，各業務指標相對均衡，希望有健康、較佳的利潤增長。

花旗指，工行受惠交易收益強勁、穩健貸款增長和較低成本與收入比率，上季撥備前利潤升8.5%，稅後淨利飆20.9%均符預期，予其H股目標價6.99港元及「買入」評級。美銀指，建行上半年盈利增長強勁，核心業務符預期，但減H股目標價由8.05港元降至7.7港元，A股由7.55元，減至7.2元，重申「買入」評級，其淨息差按季企穩，企業及中小企業帶動貸款增長，但下調明年至2023年盈利預測3%至7%。


美團季績勝預期
美團(3690)公布6月底止第二季虧損33.57億元(約40.4億港元)，去年同期則賺22.1億元，經調整虧損22.17億元，勝市場預期，去年則賺27.18億元，總收入錄437.59億元，多77%，毛利125.1億元，多45.9%，惟銷售成本大增逾九成至312.5億元，銷售及營銷開支大增1.6倍，至108億元，拖累業績。半年計，集團虧損82.05億元，去年則賺6.31億元，收入807.75億元，上升94.8%，每股虧損1.38元，不派息。

美團指，銷售成本大增歸因餐飲配送相關成本增加，及零售業務及其他新業務的持續發展及探索。餐飲配送相關成本由去年第二季度的101億元，增至期內155億元，該成本代表組織和提供餐飲外賣配送服務的1P模式的配送成本。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/農行增長勁-工行最賺錢-四大行不良貸款率齊降-282616
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