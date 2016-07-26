農行增長勁 工行最賺錢 四大行不良貸款率齊降

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四大國有銀行工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)及農業銀行(1288)已先後公布上半年業績，盈利增長介乎9.9%至12.4%，且不良貸款率較去年底均齊齊錄下降，而受惠資產減值損失下滑及淨息差平穩帶動，農行上半年多賺12.4%，至1,222.7億元(人民幣，下同)(約1,492億港元)，增幅最大。然而，賺錢最多仍為工行，期內純利1,634.7億元，升近一成。四行維持不派中期息，昨日收市則普遍無升跌，僅建行跌1.1%，收5.58港元，成交10.8億港元。



工建農按季倒退

單以第二季計，工行、建行及農行按季均錄倒退，其中建行賺701.8億元，跌幅最大達15.6%，僅中行按季增長8.9%，至588.2億元。按年比較增長最佳亦為農行升26.4%，最差為工行僅揚20.9%。

綜合上半年，農行淨利息收升6%，至2,833.5億元，手續費及佣金淨收入481.5億元，多8.8%，信貸減值損失961.3億元，跌3%。期內淨息差1.96%，少0.08個百分點，主要因落實讓利政策及部分貸款重定價等；不良貸款率1.5%，較去年底少0.07個百分點，撥備覆蓋率274.53%，多13.89個百分點。核心一級資本充足率10.85%，減0.19個百分點。



中行淨息差下降

至於中行淨利息收入2,087.7億元，揚1.6%，手續費及佣金收支淨額則漲11.9%，至468.1億元。資產減值損失529.4億元，削20.4%，淨息差1.76%，降0.11個百分點，主要是境內人民幣貸款收益率有所下降。不良貸款率1.3%，較去年底減0.16個百分點，撥備覆蓋率184.26%，增6.42個百分點。資本充足率15.61%，少0.61個百分點；核心一級資本充足率10.8%，跌0.48個百分點。

工行半年賺1,634.7億元，增9.9%，資產減值損失少0.7%，至1,245.4億元，不良貸款率1.54%，較去年底少0.04個百分點，撥備覆蓋率191.97%，多6.2個百分點。

建行上半年純利1,533億元，揚11.3%，淨利差1.95%，減0.09個百分點，不良貸款率1.53%，少0.03個百分點，撥備覆蓋率222.39%，增8.8個百分點。建行行長王江指，去年新冠肺炎疫情影響，採取審慎原則加強撥備，在去年低基數下，令今年上半年純利增長出現階段性高位，「可能是今年最高點」。他續指，全年純利增長將與內地經濟走勢同步，各業務指標相對均衡，希望有健康、較佳的利潤增長。

花旗指，工行受惠交易收益強勁、穩健貸款增長和較低成本與收入比率，上季撥備前利潤升8.5%，稅後淨利飆20.9%均符預期，予其H股目標價6.99港元及「買入」評級。美銀指，建行上半年盈利增長強勁，核心業務符預期，但減H股目標價由8.05港元降至7.7港元，A股由7.55元，減至7.2元，重申「買入」評級，其淨息差按季企穩，企業及中小企業帶動貸款增長，但下調明年至2023年盈利預測3%至7%。



美團季績勝預期

美團(3690)公布6月底止第二季虧損33.57億元(約40.4億港元)，去年同期則賺22.1億元，經調整虧損22.17億元，勝市場預期，去年則賺27.18億元，總收入錄437.59億元，多77%，毛利125.1億元，多45.9%，惟銷售成本大增逾九成至312.5億元，銷售及營銷開支大增1.6倍，至108億元，拖累業績。半年計，集團虧損82.05億元，去年則賺6.31億元，收入807.75億元，上升94.8%，每股虧損1.38元，不派息。

美團指，銷售成本大增歸因餐飲配送相關成本增加，及零售業務及其他新業務的持續發展及探索。餐飲配送相關成本由去年第二季度的101億元，增至期內155億元，該成本代表組織和提供餐飲外賣配送服務的1P模式的配送成本。