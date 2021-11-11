迪士尼股價創1年半以來最大跌幅 市值一度被勁敵Netflix超越

迪士尼（美：DIS）最新季度業績遜預期。當中串流服務「Disney+」訂戶增長，未及市場預期。股價更創新冠肺炎疫情爆發以來最大跌幅，之前該公司報告流媒體用户增長低於預期，引發投資者對連續兩年火爆之後對增長放緩的擔憂。

迪士尼第四財季營收、淨利潤均低於市場預期，第四季收入按年升26%，每股經調整盈利37美仙。Disney+訂閱用戶增長放緩，季末用戶1.181億個，按季增210萬。

迪士尼股價創18個月最大跌幅

《新浪財經》報道，迪士尼股價周四（11日）早盤一度下跌9.2%，為2020年3月以來最大盤中跌幅。此番下跌，導致該公司市值，低於競爭對手Netflix（美：NFLX）。Netflix昨市值一度增至逾2,900億美元（約2.26萬億港元），股價升逾5%，超越迪士尼的2,825億美元（約2.2萬億港元），重奪最高市值媒體股。

不過，Netflix收市升幅放慢至1.65%，收報657.58美元，市值約2,913億美元（約2.27億港元）。迪士尼收市跌幅略為收窄至7%，收報162.11美元，市值約2,946億美元（約2.29億港元），較Netflix略為優勝。