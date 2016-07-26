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連跌3日 恒指牛熊線掙扎 港股通3日撤百億
2 小時前
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連跌3日 恒指牛熊線掙扎 港股通3日撤百億
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港股3日累跌780點。(中通社)

科│企│捱│沽

隔晚外圍明顯反彈，但近日「跟跌唔跟升」的港股仍未有運行，北水套現手影亦未完。恒生指數昨一度跌穿二萬七大關，至26,971點，連續兩日一度失守俗稱牛熊分界線的250天線(昨處27,178點)，收市則險守報27,224點，走低34點或0.1%，連跌3日累失780點。北水亦連續3日撤退，滬深港股通昨合共淨沽額36.5億元，3日共淨沽101.28億元，當中上海佔近70億元。

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累計整個7月，港股通已大舉淨沽近292億元，暫為今年3月後再錄全月淨走資。科技股續為內地投資者的提款機，騰訊控股(700)連挫4日、昨再失0.8%，港股通則再淨沽29.5億元，連續5日走資累計失近90億元；美團(3690)亦遭連沽4日，昨再走資11.9億元，小米集團(1810)亦淨沽約5.1億元，美團及小米股價昨分別走低1.8%及2.7%。

相反部分大插水股份有內地資金撈底，大股東今年第三次配股的藥明生物(2269)昨大跌4.5%，港股通卻錄12.2億元淨買額。另外發中期盈喜後股價狂飆16.1%的長城汽車(2333)亦有北水跟買，昨港股通錄約1.9億元淨吸資。

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大摩看好小米可持續增加手機市佔率。(資料圖片)

大摩焦點股名單納小米銀娛
雖然科技股被內地投資者摒棄，但大行仍派定心丸。摩根士丹利最新的中港焦點股名單中，就將小米及銀河娛樂(027)納入，剔出永利澳門(1128)及中遠海控(1919)，主要看好小米手機的市場佔有率可以持續擴大，及財務穩健的銀娛在新冠肺炎疫情後的復甦力。至於該行的亞太區焦點股名單，則加入新鴻基地產(016)、銀娛，剔出永利及中遠海控。

整體大市方面，國企股指數跑輸恒指，收報9,831點，失33點或0.3%；恒生科技指數則報7,327點，跌9點或0.1%，主板成交額1,569億元，大市沽空率12.8%，盈富基金(2800)連續14個交易日沽空額高於10億元，昨更高達30.3億元，沽空率亦高至53%，反映市場對沖活躍。


新能源概念熱炒 半新股弱
新能源概念股熱炒，盈喜股贛鋒鋰業(1772)勁飆14.1%再創新高；比亞迪(1211)大升6.1%；龍源電力(916)大漲6%；大唐新能源(1798)衝高8.3%；華潤電力(836)則揚6.7%。相反，部分半新股愈跌愈深，快手(1024)再失2.2%，至135.7元創上市後新低，但仍較上市價115元高18%；上市7個月即盈警的藍月亮(6993)瀉半成至7.89元，較上市價潛水四成。


盈喜不斷 成都高速或多賺四倍
企業盈喜潮持續。成都高速(1785)預告半年盈利大幅增加350%至400%，至約3億至3.3億元人民幣，主要受惠內地疫後公路收費政策復常，上半年通行費大升。葉氏化工(408)亦預測上半年純利增長超過390%至440%，除了因為分拆洋紫荊油墨股份的費用不再，亦受惠溶劑業務收入倍升，以及粉嶺的投資物業公允值上升。另外，於香港經營餐廳的1957 & CO(8495)亦有好消息，預測上半年由虧損7,600萬元，轉為錄1,000萬元盈利，主要受惠2月後本港防疫措施放寬，另外集團將業績欠佳的一間餐廳在去年底提前退租。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/連跌3日-恒指牛熊線掙扎-港股通3日撤百億-276934
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