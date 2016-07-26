連跌7月 恒大曾穿上市價 許家印失千億身家

危│機│升│溫

中國恒大集團(3333)債務情況愈來愈惹關注，昨評級機構惠譽再將其評級降至「CC」、為3個月內第三次之餘，又有供應商追討欠款及盛傳延遲支付銀行貸息。恒大股價昨低見3.46元，失守2009年掛牌時的上市價3.5元後見資金撈底，收市倒升3.9%，報3.71元。不過本月恒大仍累挫14.9%，已連跌7個月，累計大瀉76.6%，市值累失1,612億元。而按福布斯即時富豪榜，董事長許家印身家已跌至126億美元，較今年4月時的277億美元蒸發54.5%或151億美元(約1,178億港元)，全球富豪排名跌至185位。



按福布斯去年底公布的2020年全球富豪榜，許家印以218億美元身家，躋身全球富豪第34位，中港富豪第4位。



延付銀行貸息 供應商又追債

恒大近日的負面消息不斷，據財經智庫《REDD》引述4名消息人士報道，恒大已通知兩間銀行暫停支付本月21日到期貸款利息，並向其中一間銀行要求等待其延期還款計劃的進一步指示，惟計劃尚未完成。報道指並不是所有銀行都收到延期還款通知。

據悉，恒大將其所有昨日起到期的資產管理產品的支付延期，本月亦有1.65億美元債券票息需支付。恒大上月中已傳獲民生銀行(1988)、浙商銀行(2016)及浦發銀行通過恒大房地產項目貸款延期申請。

另外恒大油漆供應商、內地上市公司三棵樹日前發公告指，截至8月底恒大已逾期未兌付的票據達1億元人民幣，但指與恒大及旗下子公司沒有融資性貿易業務。恒大近月接連遭內地公司追討欠款，包括7月底淮北礦業提訴訟，指恒大拖欠4億元人民幣工程費；上月初利歐股份亦指恒大拖欠廣告費，向法院申請財產保存3.56億元人民幣等。



花旗降恒指目標 看28888點

大市方面，恒生指數昨回吐32點或0.1%，報26,320點。花旗報告指，「共同富裕」政策有助緩解人口老化，令教育、房地產及醫療保健業風險上升，但利好旅遊、體育用品及保險等，並指共同富裕與高通脹及疫後復甦，會成為被看好的三大投資主題。該行相信今年第四季內地會下調存款準備金率(RRR)，內地明年增長會減慢至5.5%。該行下調年底目標3.9%，由30,054點降至28,888點，12個月目標則看30,000點，偏好H股多於A股。