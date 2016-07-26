逾億人觀看｜《魷魚遊戲》歷來最熱 Netflix 1.7億換70億

熱│爆│劇│集

熱爆韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)，成為影視串流平台Netflix歷來首播月最受歡迎作品，亦為其創造約8.91億美元(約69.5億港元)的影響價值。

據外電報道，Netflix自9月17日上架《魷魚遊戲》以來，全球觀看點擊用戶已高達1.1億，佔其第二季用戶人數2.09億戶逾半比重，成為該平台歷來首播月最受歡迎作品。據報道引述Netflix內部文件指，《魷魚遊戲》總製作成本約2,140萬美元(約1.67億港元)，以9集計算，即每集平均成本約237.8萬美元(約1,857萬港元)，屬Netflix原創劇集中成本相對較低的製作；而該劇集亦為Netflix創造約8.91億美元(約69.5億港元)的影響價值，較成本高出逾41倍。

報道指，《魷魚遊戲》播出23日以來，Netflix用戶已花約14億小時觀看，全球約1.32億用戶觀看至少2分鐘，約89%用戶觀看最少75分鐘。然而，據報流出這份機密資料的員工已被開除。自《魷魚遊戲》上架以來，Netflix累漲約7%，本月初曾創新高報646.84美元，上周五收報628.29美元，跌0.8%，市值逾2,780億美元。

官媒再批富途老虎無牌經營

繼《人民網》點名批評富途控股及老虎證券的信息安全問題後，官媒《21世紀經濟報道》再引述業界指，富途及老虎等跨境互聯網券商業務存在無牌照經營、不公平競爭、涉嫌協助資產轉移等，並指老虎今年年報中沒有提及手持內地相關金融牌照，但卻有美國、新西蘭、澳洲、香港等多國家及地區金融相關牌照。富途回應指《個人信息保護法》對內地客戶相關服務或有影響，但不涉及香港客戶，在香港、新加坡及美國等開展業務時，皆在當地成立獨立持牌法人，接受當地相關監管機構的嚴格監管。

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