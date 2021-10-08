鄭家純斥2.1億元增持有線「坐正」兼提全購 復牌後股價飆升近3成

停牌逾月的有線寬頻（1097）宣布，控股股東永升亞洲進行架構重組，以新世界發展（017）主席鄭家純為首的要約人出資1.48億及6,090萬元，分別向遠展（035）主席邱達昌及富力（2777）主席李思廉，收購永升24.5%及16%股權。連同同系的周大福企業在永升亞洲持有的14%，鄭家純在永升亞洲持股量增至86%。至於永升另一股東趙令歡則繼續持股14%。

鄭家純折讓逾六成向股東提全購

隨著永升亞洲股權出現變動，鄭家純須向有線其餘股東提出全購，每股作價0.0264元，較停牌前的0.068元折讓61.18%。連同向邱達昌及李思廉收購永升股份，今次鄭家純為首的要約人增購有線的總代價合共3.164億元。有線於今早復牌，截至上午10時55分，報0.086元，急升26.47%。

邱達昌及李思廉自2017年入股有線起，兩人至今已向有線合共投資約3.35億及2.19億元，惟兩人最終只能以1.48億及6,090萬元退出，意味短短4年內，兩人分別蝕約1.88億元及1.58億元。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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