鄭志剛旗下SPAC與基因檢測公司Prenetics合併赴美上市

新世界 （017） 行政總裁鄭志剛創辦、私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）與香港獨角獸、基因及診斷檢測公司 Prenetics Group Limited公布，雙方已簽訂協議進行合併，並於美國納斯達克上市。

交易預計於2021年第四季度或2022年第一季度完成，合併後公司（PubCo）將以股票代碼「PRE」進行交易。交易對Prenetics的企業估值為12.5億美元（約97.5億港元），合併股權價值約為17億美元（約132.6億美元）。

通過與Artisan的合併，Prenetics將結合鄭志剛旗下廣泛的業務網絡，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務，為緊密合作的夥伴帶來龐大契機，並能大幅擴展Prenetics的業務平台。

瑞銀：為歷來最大的香港公司與SPAC的併購交易

瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示，此次交易標誌歷來最大的香港公司與SPAC併購的交易，清楚顯示SPAC市場仍然是吸引優質企業上市的機會。瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠指，此交易代表2019年以來最大的亞洲醫療行業特殊目的收購公司併購交易，並進一步證明瑞銀在亞太地區併購中的領導地位。

鄭志剛旗下SPAC早前上市集資

Prenetics於2014年成立，為香港及英國排行第一的基因及診斷檢測公司。早前更獲得英國保誠、阿里巴巴香港創業者基金、Apis Partners、海闊天空創投和戈壁創投等的戰略投資。

作為交易的一部分，Prenetics的現有股權持有人將把其100%股權轉入合併後的公司，以表示對公司戰略發展的支持。Prenetics 將獲得4.59億美元（約35.8億港元）的資金，所得款項將會帶動Prenetics的增長，並將用於戰略收購、研發、產品發布，以及業務擴張。