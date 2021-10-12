鄭慧敏病逝 滙豐恒生深切哀悼

滙豐指集團總經理鄭慧敏於本月2日因病與世長辭。滙豐控股(005)行政總裁祈耀年形容她是一位出色銀行家，過去20年，她為集團盡心盡力，貢獻良多。其樂觀性格及敢於創新作風，深得敬重。「是認識的同事中，最有幹勁及堅強意志的人之一，嚴以律己，寬以待人，在大家心目中，尤其女高管同事，她亦師亦友，是新一代女性銀行家典範。」

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恒生利蘊蓮：眾人典範

另外，恒生銀行(011)董事長利蘊蓮亦表示懷念，認為鄭慧敏是眾人典範，在工作及生活上表現出幹勁，以清晰方向帶領銀行不斷向前邁進，同時心繫社會，積極及支持社區。該行執董及行政總裁施穎茵稱，「她追求卓越和精益求精的堅定意志已植根於大家的日常工作當中，並會繼續傳承下去，為恒生在香港和内地奠下的穩固基石有助銀行的未來發展及業務增長」。

鄭慧敏服務滙豐22年，2017年獲委任為恒生副董事長兼行政總裁，近日重返滙豐。