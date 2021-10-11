金九慘淡 上月95%銷售倒退 七成內房恐不達標

債│務│困│局

內房資金鏈困局陷死胡同！中國恒大集團(3333)的債務危機拖累整個板塊融資困難之際，在調控手影下內房合約銷售亦急降溫，令資金回籠亦不理想。本報統計20間內房最新銷售，當中19間或95%上月合同銷售錄按年倒退，近半倒退幅度達三成或以上。目前房企整體完成全年銷售目標額不足七成，即使假設餘下一季各企保持去年銷售，亦只有5間或25%可達標，意味倘最後一季調控政策不放鬆，而內房銷售沒有增長、甚至持續倒退，將最少有75%內房全年銷售不達標。

內房傳統銷售旺季在9月及10月，因此有「金九銀十」稱號，但多間內房上月「金九」銷售大慘淡。萬科企業(2202)昨公布上月銷售數據，9月合同銷售額361.1億元(人民幣，下同)(約441億港元)，按年減33.8%或184.3億元，面積涉228.2萬方米，瀉38.5%。首9個月涉4,791.3億元，下滑2.8%，面積涉2,946.4萬方米，挫近一成。萬科不設全年銷售目標。

合景富力首9月達標率落後

20間已公布首9個月銷售數據、且設有全年銷售目標的內房中，目前只有四成可以完成七成或以上的目標，達標率最高為中國海外宏洋(081)，全年目標為錄「雙位數增」，倘以增長一成為目標，目前已完成近79%；至於禹洲集團(1628)及寶龍地產(1238)全年目標分別為1,100億元及1,050億元，暫均完成逾73%。銷售落後者，有合景泰富(1813)及富力地產(2777)，暫只完成約62%目標。



整體全年目標 僅完成69%

綜合20間內房9月共銷售2,698億元，按年減30.9%，倒退最大者為佳兆業(1638)，上月銷售大跌64.6%，錄城中國(3900)則為唯一錄增長的內房，上月銷售增約半成；累計首9月，20內房則共錄2.86萬億元銷售，升16.9%，只完成整體目標的69.3%。

假設餘下的「銀十」及11月與12月，各房企可保持去年銷售額，則可達標者只有融創中國(1918)、旭輝控股(884)、雅居樂(3383)、中海宏洋及當代置業(1107)；相反達標率在95%或以下者有碧桂園(2007)、中國海外(688)、中駿集團(1966)、合景泰富、金地商置(535)及花樣年(1777)。

高壓調控 「銀十」亦落空

不過內房單單「銀十」能否保持銷售水平已成疑問。內地數據指，今年國慶長假期內的商品房銷售已按年大跌33%，分析相信在內地高壓的調控下，樓市將長時間維持平均走勢，「金九銀十」或已成歷史，內房或需脫離對季節的依賴。



金九慘淡 上月95%銷售倒退 七成內房恐不達標