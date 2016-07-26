Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
金沙大輸家 全季挫五成 政策困擾 恒指瀉14%
37 分前
#Hashtags
港股期指結算日季結月結中國恒大恒生指數金沙中國藍籌創科實業科網股教育股澳門博彩法本地地產股盛京銀行萬科企業華潤置地恒大汽車
金沙大輸家 全季挫五成 政策困擾 恒指瀉14%
news-images
金沙中國為第三季表現最差藍籌。(資料圖片)

季│度│結│算

港股在期指結算日反覆造好，全日升163點，收報24,663點，而今日同為季結及月結，期內內地連環推出政策整頓各行業，加上中國恒大集團(3333)債務危機纏擾，恒生指數第三季累瀉4,164點或14.4%，金沙中國(1928)為大輸家累瀉約52%，為最差藍籌；創科實業(669)累漲14.5%為藍籌升幅王。

恒指9月累挫1,215點或4.7%；國企股指數昨報8,760點，第三季累減1,903點或17.8%，全月則跌4.6%，恒生科技指數昨收6,179點，全季挫1,976點或24.2%；全月則跌6.5%。

內地監管風暴愈吹愈烈，涉及科網股及教育股等，阿里健康(241)及阿里巴巴(9988)今季挫36%及33%，「股王」騰訊控股(700)則削兩成。

澳門擬改《博彩法》以限賭牌數量及傳本港地產商需協助解決住屋短缺問題，受累市場「遊戲規則已改變」，賭股及本地地產股齊重創，銀河娛樂(027)瀉36.8%，恒基地產(012)及新世界發展(017)全季分別跌18%及20.6%。
 

恒大百億沽盛京銀行 股價飆

另外，恒大昨以99.93億元人民幣(約122億港元)減持盛京銀行(2066)19.93%股權予瀋陽市國企瀋陽盛京金控，資金償還盛京債務，加上傳包括萬科企業(2202)及華潤置地(1109)等或購入其部分資產，恒大昨大彈15%，收報3.07元，恒大汽車(708)昨飆44.4%，報3.35元，惟今季分別累瀉約七成及九成。
 

金沙大輸家 全季挫五成 政策困擾 恒指瀉14%

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/金沙大輸家-全季挫五成-政策困擾-恒指瀉14-286890
#Hashtags
港股期指結算日季結月結中國恒大恒生指數金沙中國藍籌創科實業科網股教育股澳門博彩法本地地產股盛京銀行萬科企業華潤置地恒大汽車
Am730

獲批澳洲簽證宗數超97 港人移民有低門檻捷徑？

九龍新盤｜KOKO RESERVE首批料推三房大單位招標

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
獲批澳洲簽證宗數超97 港人移民有低門檻捷徑？
Am730
Am730
九龍新盤｜KOKO RESERVE首批料推三房大單位招標
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多