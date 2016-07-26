金沙大輸家 全季挫五成 政策困擾 恒指瀉14%

季│度│結│算

港股在期指結算日反覆造好，全日升163點，收報24,663點，而今日同為季結及月結，期內內地連環推出政策整頓各行業，加上中國恒大集團(3333)債務危機纏擾，恒生指數第三季累瀉4,164點或14.4%，金沙中國(1928)為大輸家累瀉約52%，為最差藍籌；創科實業(669)累漲14.5%為藍籌升幅王。

恒指9月累挫1,215點或4.7%；國企股指數昨報8,760點，第三季累減1,903點或17.8%，全月則跌4.6%，恒生科技指數昨收6,179點，全季挫1,976點或24.2%；全月則跌6.5%。

內地監管風暴愈吹愈烈，涉及科網股及教育股等，阿里健康(241)及阿里巴巴(9988)今季挫36%及33%，「股王」騰訊控股(700)則削兩成。

澳門擬改《博彩法》以限賭牌數量及傳本港地產商需協助解決住屋短缺問題，受累市場「遊戲規則已改變」，賭股及本地地產股齊重創，銀河娛樂(027)瀉36.8%，恒基地產(012)及新世界發展(017)全季分別跌18%及20.6%。



恒大百億沽盛京銀行 股價飆

另外，恒大昨以99.93億元人民幣(約122億港元)減持盛京銀行(2066)19.93%股權予瀋陽市國企瀋陽盛京金控，資金償還盛京債務，加上傳包括萬科企業(2202)及華潤置地(1109)等或購入其部分資產，恒大昨大彈15%，收報3.07元，恒大汽車(708)昨飆44.4%，報3.35元，惟今季分別累瀉約七成及九成。



金沙大輸家 全季挫五成 政策困擾 恒指瀉14%